Лондон, 21 июня, 2016, 07:20 — ИА Регнум. Американский миллиардер Джордж Сорос на мероприятии «Открытая Россия» в Лондоне заявил о вероятной перспективе развала Европейского союза (ЕС), на фоне которого Россия постепенно становится мировой державой, сообщает Reuters.

Александр Горбаруков. ИА REGNUM Джордж Сорос.- американский миллиардер

Американский финансист подчеркнул, что та ситуация, которая сложилась к настоящему моменту, напоминает состояние европейских государств во время развала СССР: тогда надгосударственное образование стран Европы напротив набирало силу, а сейчас так происходит с Россией.

«Если Великобритания уйдет, это может спровоцировать общий исход, и распад Европейского союза станет практически неизбежным», — заявил Сорос.

Ранее мультимиллиардер отмечал, что ЕС с большой вероятностью распадётся из-за миграционного кризиса, а также из-за вероятного выхода Великобритании и ситуацией с Грецией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 марта Сорос заявил, что «режиму Путина грозит банкротство в 2017 году». Это произойдёт в тот момент, когда настанет срок выплаты значительной части иностранных займов.