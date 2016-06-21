Лос-Анджелес, США, 21 июня, 2016, 07:14 — ИА Регнум. Автоконцерн Fiat Chrysler после гибели американского актера Антона Ельчина проведет расследование аварии с участием автомобиля Jeep Grand Cherokee, сообщает Reuters.

vokrug.tv Антон Ельчин

По словам представителя компании Эрика Мэйна, о трагедии пока преждевременно спекулировать. Он добавил, что расследование будет тщательным.

Напомним, 19 июня в США в результате ДТП погиб 27-летний голливудский актер Антон Ельчин. Тело актера российского происхождения обнаружили его друзья — Ельчина зажало между легковым автомобилем и въездными воротами.

По предварительным данным, причиной происшествия стала неисправность коробки передач машины. В апреле Fiat Chrysler объявил об отзыве более миллиона своих автомобилей из-за проблем с коробкой передач, в числе которых был и Jeep Grand Cherokee.