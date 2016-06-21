Петропавловск-Камчатский, 21 июня, 2016, 06:14 — ИА Регнум. На Камчатке после трагедии в Карелии, где погибли 13 подростков, начались массовые проверки всех мест отдыха детей, в основном, лагерей за городом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве края со ссылкой на распоряжение первого вице-губернатора Ирины Унтиловой.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский лагерь

Особое внимание будет уделено организации походов, экскурсий, выездов в загородную зону, пребыванию детей на водных объектах. Кроме того, будет проведен дополнительный инструктаж педагогического состава по технике безопасности в период пребывания детей в летних оздоровительных лагерях всех типов.

Пресс-секретарь губернатора Владимира Илюхина Елена Стратонова сказала корреспонденту ИА REGNUM, что глава региона накануне уже выразил свои соболезнования по поводу трагедии в Карелии. Он отметил, что Камчатка скорбит по поводу случившегося.

Напомним, 18 июня на озере Сямозеро в результате опрокидывания лодки утонули 13 подростков в возрасте от 13 до 15 лет, отдыхавшие в лагере, а также инструктор, сопровождавший их. В ходе операции на озере были спасены 37 человек, в том числе 33 ребенка.