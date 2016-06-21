Село Бея, Хакасия, 21 июня, 2016, 06:12 — ИА Регнум. В Бейском районе Хакасии ветераны труда и многодетные семьи обратились в прокуратуру с жалобой на районное управление социальной поддержки населения. Они рассказали, что до сих пор не получили компенсации за твердое топливо и ежегодные денежные выплаты для подготовки детей к началу учебного года за 2015 год.

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Как сообщили ИА REGNUM в республиканской прокуратуре, по обращениям ветеранов труда и многодетных семей была проведена проверка.

«В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Республики Хакасия указанной категории льготников предоставляются меры социальной поддержки», — говорится в сообщении ведомства.

Прокуратура установила, что выплаты не производились из-за отсутствия финансирования. Районный прокурор внес представление в управление социальной поддержки населения Бейского района.

По результатам рассмотрения представления прокурора 10 ветеранов труда и шесть многодетных семей получили социальные выплаты в общей сумме более 70 тыс. руб.