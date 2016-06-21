Пекин, 21 июня, 2016, 05:53 — ИА Регнум. Национальная комиссия по развитию и реформам КНР утвердила проект, согласно которому из центрального бюджета страны будет выделено 1,6 млрд юаней ($240 млн) на поддержку наименее развитых провинций.

huarenjie.com Школа в бедной провинции Китая

Провинциальные власти оставят за собой право самостоятельно расходовать выделенные Пекином средства, однако в конце года чиновникам провинциального уровня будет необходимо отчитаться о проделанной работе, пишет «Синьхуа».

Выделение дополнительных средств стало еще одним шагом в государственной кампании по борьбе с нищетой. Согласно последним отчетам правительства, одной из главных целей властей остается улучшение качества жизни всех слоев населения. По состоянию на сегодняшний день более 120 млн граждан КНР проживают за чертой бедности.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 14 июня Госсовет КНР опубликовал доклад, в котором приводятся данные по борьбе с нищетой в сельских районах Китая.