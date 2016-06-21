Москва, 21 июня, 2016, 05:44 — ИА Регнум. Введение обязательного Единого государственного экзамена для крымских школьников вновь отсрочат — на этот раз до 2018 года. Проект соответствующих поправок в законодательство уже подготовлен Министерством образования и науки России, пишет 21 июня газета «Известия».

Дарья Антонова ИА REGNUM Сдача ЕГЭ

«Законопроектом предусматривается пролонгирование переходных условий, установленных на 2014−2016 годы. Уровень подготовки лиц, освоивших общеобразовательные программы в Крыму, постепенно выравнивается с уровнем подготовки других российских граждан. Однако в 2017 году выпускники школ Крыма ещё не будут в полном объёме готовы к сдаче Единого государственного экзамена», — сообщили в Минобрнауки.

В течение продлённого переходного периода учащиеся общеобразовательных организаций на территории Крыма смогут по своему усмотрению выбирать форму прохождения Государственной итоговой аттестации. Для крымских школьников будут доступны как ЕГЭ, так и государственной выпускной экзамен.

Ещё одно изменение, которое предусмотрено законопроектом — отмена квот в вузах для крымских абитуриентов. В соответствии с действующими правилами приём крымчан осуществляется по результатам отдельного конкурса, и они не соревнуются с другими абитуриентами.

«Начиная с 2017 года приём крымчан на обучение по образовательным программам высшего образования по результатам отдельного конкурса станет избыточным, что обусловлено выравниванием уровня подготовки выпускников школ Крыма с уровнем подготовки других российских граждан. В соответствии с этим с 2017 года предлагается не вводить квотирование мест», — пояснили в ведомстве.

Как передавало ИА REGNUM, в конце мая министр образования и науки России Дмитрий Ливанов заявлял, что ведомство примет решение об обязательной сдаче ЕГЭ для выпускников Крыма и Севастополя по итогам сдачи экзаменов нынешнего года. «Мы оценим готовность выпускников крымских школ к тому, чтобы в 2017 году сдавать единый экзамен также, как их сверстники во всей России. Если необходимо, мы льготы продлим», — отметил глава Минобрнауки.

По его словам, в текущем году на ЕГЭ записалось в три раза больше выпускников крымских школ, чем годом ранее. «Это означает, что в целом школьная система Крыма работает хорошо, набран высокий темп развития, — заявил Ливанов. — Для нас крайне важна стопроцентная уверенность в том, что условия в крымских школах такие же, как и в любом другом регионе РФ».

Напомним, в 2014—2015 годах школьники Крыма сдавали ЕГЭ по желанию. В 2016 году в Крыму такую форму аттестации выбрали 38% выпускников, в Севастополе — 84%.