Петропавловск-Камчатский, 21 июня, 2016, 05:25 — ИА Регнум. На Камчатке ГИБДД смягчила условия для перерегистрации автомобилей с измененной конструкцией в соответствии с Техрегламентом таможеного союза. Если раньше инспекторы настаивали, что машина для их осмотра должна быть предоставлена в «стоковом» состоянии, то есть в том виде, в котором была выпущена, то сейчас это условие соблюдать уже не обязательно, сообщает корреспондент ИА REGNUM .

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В ГИБДД корреспонденту ИА REGNUM пояснили, что владельцам автомобилей по-прежнему необходимо получить на свой транспорт заключения Центра технической сертификации. Это учреждение на каждую машину дает документ, какие изменения владелец мог внести самостоятельно без ущерба для безопасности, а какие нет.

«Если в конструкцию внесены те изменения, которые можно было сделать самому, то ничего снимать не надо, а если те, которые нельзя было делать — владельцу надо поехать на СТО и взять справку, что техника в порядке и все требования соблюдены», — говорят в ГИБДД.

Несмотря на смягчение условий, автомобилисты не намерены отказываться от митинга, намеченного на 24 июня. Власти дали на него разрешение, а организаторы намерены привлечь не менее 1 тысяч человек.

Новый «Технический регламент Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств» вступил в силу с 1 января 2015 года. Согласно документу, к изменениям в конструкции машин предъявляется ряд требований, несоблюдение которых влечёт штраф или аннулирование регистрации. Все изменения в конструкцию автомобилей должны вноситься только после согласования с Госавтоинспекцией. Однако требовать исполнения регламента ГИБДД начала только сейчас — после выхода приказа МВД.