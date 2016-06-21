Чэнду, Китай, 21 июня, 2016, 05:23 — ИА Регнум. В Национальном заповеднике гигантских панд в провинции Сычуань впервые в этом году родились сразу 2 детеныша. Самка по кличке Я Ли родила двойню абсолютно здоровых детенышей панд.

walldevil.com Панды в китайском заповеднике

Новорожденные бамбуковые медвежата пока не получили собственных имен. Как сообщили в заповеднике, оба детеныша самки, одна родилась раньше другой на 10 минут. Ветеринары, осмотревшие новорожденных и их маму, сообщили, что животные полностью здоровы, пишет «Синьхуа».

Специалисты центра в Чэнду отметили, что рождение двойняшек подтверждает выдвинутую ранее теорию, что у гигантских панд, также как и у людей, шанс родить несколько детей значительно повышается, если в роду родителей есть двойни. В 2009 г. самка Я Ли родилась спустя несколько минут после ее старшей сестры — Вэнь Ли.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, сотрудники Национального заповедника больших панд в Чэнду сообщили о рождении второго в 2016 г. детеныша большой панды. Самка весом 135 грамм появилась на свет 29 мая.