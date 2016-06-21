Москва, 21 июня, 2016, 05:13 — ИА Регнум. Планы по созданию российской лунной базы не сняты «Роскосмосом» с повестки дня, работа по её проектированию ведется в ЦНИИмаше и РКК «Энергия». Об этом сообщила газете «Известия» руководитель пресс-службы ЦНИИмаша Ольга Жарова.

weili.ooopic.com Вид Земли с поверхности Луны

По её словам, в рамках проекта предполагается, что база сможет вместить до 12 человек. «На начальных этапах развёртывания лунной базы количество членов её экипажа не превышает 2−4 человек, на более поздних этапах количество членов экипажа может достигать 10−12 человек», — рассказала Жарова.

Она отметила, что для активной деятельности экипажа инфраструктура должна быть построена на поверхности Луны, а под поверхностью могут создаваться радиационные убежища, размещаться энергоустановки и прочее.

Место, где будет построена лунная база, пока не выбрано. «Единого мнения нет, большинство предложений в пользу размещения базы в окрестностях Южного полюса Луны. Строительство лунной базы должно начинаться с выбора места безопасной посадки пилотируемых и грузовых кораблей. А само строительство должно начинаться с жилого и энергетического модулей», — отметила представитель ЦНИИмаша.

Как сообщало ИА REGNUM, о планах России начать строить колонию на Луне в 2030 году заявил в апреле 2014 года вице-премьер Дмитрий Рогозин. РАН была разработана Концепция российской лунной программы. Цель данной программы — создать к середине века на Луне обитаемую базу и полигон с возможностью добычи на спутнике Земли полезных ископаемых.

В апреле этого года исполнительный директор по пилотируемым программам «Роскосмоса» Сергей Крикалёв рассказал, что утверждённая политика корпорации подразумевает высадку на Луну в 2030 году, до 2035 года будет происходить сборка лунной базы, которая, скорее всего, будет представлять из себя научную лабораторию. Режим её работы пока обсуждается, в основе будет лежать опыт орбитальных станций.

Он также уточнил, что программа подготовки экипажа лунной экспедиции не будет радикально отличаться от существующей программы подготовки экипажей МКС — разница будет только в освоении набора технических средств, необходимых для достижения целей экспедиции.