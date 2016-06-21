Якутск, 21 июня, 2016, 04:59 — ИА Регнум. В Якутии усилят работу по информированию жителей о порядке бесплатной раздачи больших участков земли. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы Якутии, такое распоряжение сделал полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев во время визита в Нерюнгринский район республики, на гектары которого с 1 июня принимаются заявки. Оказалось, что из 106 изъявивших желание получить землю большинству отказали, так как их заявки не соответствуют законодательству.

республика-саха-якутия.рф Земля

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«В районе должен быть один уполномоченный орган с филиальной сетью. Заинтересованным гражданам необходимо представить единую карту со всеми данными, всю имеющуюся информацию нужно свести в одно целое», — поставил задачу Юрий Трутнев, дав ряд поручений представителям Минвостокразвития.

Глава Якутии Егор Борисов пообещал усилить информирование населения об особенностях предоставления земельных участков и отметил, что стимулирующие нормативные и правовые акты правительством республики совместно с народными депутатами уже подготовлены. В частности, создаются условия для предоставления дополнительных 2,5 гектаров земли заинтересованным жителям Якутии.

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Юрий Трутнев также попросил рассмотреть внесение дополнений в федеральный закон, предусматривающих возможность распоряжения землей в районе уполномоченным органом, а также обсудил вопросы обеспечения земельных прав и доступа к интернету в населенных пунктах.

По прозвучавшей на встрече информации общая площадь Нерюнгринского района Якутии, ставшего пилотным в законе о дальневосточном гектаре, составляет 9 880 тысяч га. Из них 5 167 тысяч га подлежат предоставлению в рамках 119-ФЗ, 4 721 тысяча га свободны от его действия.

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Однако, как сообщало ИА REGNUM, в пресс-службе муниципалитета 1 июня отмечали, что под раздачу попадает только 1104 гектара. Большая часть земель Нерюнгринского района, с которого начнут выдавать участки республики, — территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, особо охраняемые природные территории, осваиваемые месторождения полезных ископаемых, защитные леса вокруг населенных пунктов и различных объектов, а также охотничьи угодья, которые ограничены в обороте.