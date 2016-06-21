Пекин, 21 июня, 2016, 04:49 — ИА Регнум. Генеральный секретарь Китайской национальной космической администрации Тянь Юйлун, выступая на открытии 13-го Международного симпозиума по вопросам искусственного интеллекта, робототехники и автоматизации в Космосе, открывшегося в Пекине, заявил, что в настоящее время китайские ученые и инженеры ведут разработку уникальных роботов, с помощью которых КНР планирует осваивать космическое пространство.

jiqiren365.com Робот на космической станции

«Семейство роботов, разрабатываемое в настоящее время, будет состоять из марсоходов, специальных манипуляторов, роботов по изучению астероидов, а также специальных систем по поддержке и ремонту китайских космических станций и лабораторий», — заявил Тянь Юйлун.

Чиновник космического агентства подчеркнул, что к 2020 г. Китай отправит к поверхности Марса автоматизированную систему по изучению красной планеты. Технологии, применяемые при создании первого китайского марсохода уже были успешно испытаны в ходе исследования Луны аппаратом Юйту, пишет «Чжунго синьвэнь».

К поверхности Марса были отправлены более 40 зондов, однако в силу удаленности планеты и сложных условий работы выполнить свою миссию удалось лишь 19 аппаратам. В настоящее время ученые получают данные от двух марсоходов «Opportunity» и «Curiosity», запуск которых состоялся в рамках программы NASA по изучению Марса.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в конце марта Академия Наук КНР представила доклад, согласно которому к 2020 г. Китай запустит космический корабль к Марсу, который доставит на красную планету спускаемый аппарат и марсоход.