Женева, Швейцария, 21 июня, 2016, 04:42 — ИА Регнум. На конференции сторон Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака (РКБТ), которая пройдёт 7−12 ноября в индийском Дели, может быть поднят вопрос об ограничении или запрете тонких форматов сигарет, пишет 21 июня газета «Коммерсантъ».

euroradio.fm Сигарета

По информации издания, в проекте доклада одной из рабочих групп конференции содержатся рекомендации, касающиеся регулирования состава и формата табачной продукции.

Одной из таких рекомендаций является рассмотрение вопроса о введении запрета или ограничений на использование элементов дизайна табачных изделий, усиливающих их привлекательность. В числе таковых называется, в частности, уменьшение диаметра сигарет (форматы slims, super slims, ultra slims), помещение капсул внутри фильтра, которые выделяют аромат после их смятия.

Как отмечается в проекте доклада, исследования показывают, что элементы дизайна табачных изделий «могут вводить в заблуждение курильщиков и потенциальных потребителей и оказывать влияние на их восприятие, знания и отношение к употреблению табака».

Сообщается, что предложение будет носить лишь рекомендательный характер, тем не менее табачные компании опасаются, что оно, как и прежние рекомендации РКБТ, в будущем обретет законодательный статус для стран-участниц конвенции. В России в этом случае под ударом окажется более 40% всех сигарет.