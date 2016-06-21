Брюссель, 21 июня, 2016, 04:31 — ИА Регнум. Полиция Бельгии освободила шесть человек, ранее задержанных по делу о попытке теракта в поезде Амстердам-Париж в 2015 году, передаёт агентство Reuters.

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Как сообщил представитель федерального прокурора, все четверо граждан были освобождены без предъявления обвинений.

О задержании шестерых подозреваемых сообщалось накануне. Обыски были проведены в коммунах Моленбек-Сен-Жан, Волюв-Сен-Ламбер и районе Арен.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа 2015 года мужчина открыл огонь в скоростном поезде Thalys, следовавшем рейсом из столицы Нидерландов во французскую столицу, в результате чего пострадали три человека. Обезвредить преступника удалось пассажирам, среди которых оказались двое американских военнослужащих.

Подозреваемый 26-летний марокканец Аюб аль-Каззани в ходе следствия заявил, что намеревался свершить ограбление, однако спецслужбы установили его связь с исламистами.