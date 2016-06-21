Якутск, 21 июня, 2016, 04:37 — ИА Регнум. Министру культуры РФ Владимиру Мединскому жители Якутии напомнили, что в России живёт много людей азиатской национальности, и упрекнули в том, что он отделяет их от остального населения страны. Свои мнения о словах министра якутяне высказали телеканалу «Дождь».

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«У меня типичное космополитичное лицо среднего россиянина. У нас очень много ребят с такими же лицами», — сказал Георгий Николаев. «Очень жаль. Мне даже стыдно не за себя и не за то, что у меня азиатское лицо, а стыдно за Вас, за то, что Вы делите живущих в России на азиатов и не азиатов», — обратилась к Владимиру Мединскому Наталья Лопатина.

Егор Карпов посоветовал министру культуры РФ изменить своё мнение, если он думает, что в России живут только русские. А Ирина Ефимова напомнила Мединскому, что Якутия — это не единственная в России республика с преимущественно азиатским населением.

Еще одна жительница Якутии Анна Потапова сообщила министру, что её дочь в Москве создала свой мультфильм, который называется «Однажды» и сделан по якутской народной сказке «Торобос и Тысанас». «Народов очень много — азиатских народов, и народов севера. А почему нет? Мир должен знать!», — считает жительница Якутии.

Напомним, на экономическом форуме в Санкт-Петербурге Владимир Мединский заявил, что сделанные в России мультфильмы сложно отличить от продукции китайской студии. «Даже лица детей там азиатские, космополитичные», — отметил министр.