Пекин, 21 июня, 2016, 04:23 — ИА Регнум. Национальная комиссия по развитию и реформам КНР утвердила планы строительства многополосных автомобильных магистралей в провинции Ганьсу и автономном районе Внутренняя Монголия. Суммарная стоимость проектов составляет около 29,2 млрд юаней ($4,49 млрд).

saletur.ru Пекин.

Почти $3,5 млрд будут инвестированы в трассу, которая соединит г. Тяньшуй и Пинлян в провинции Ганьсу. Высокая стоимость строительства 172-километровой магистрали обуславливается сложным ландшафтом — дорожным строителям придется создать несколько высоких автомобильных мостов, а также прорубить около 5 тоннелей в горах, пишет «Сина синьвэнь».

Около $1 млрд выделит правительство Внутренней Монголии на строительство многополосного шоссе, которое соединит столицу района с западными уездами.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 30 мая Национальная комиссия по развитию и реформам КНР опубликовала отчет, согласно которому до 2020 г. более 4,7 трлн юаней ($725 млрд) будет потрачено на развитие транспортной инфраструктуры Китая. Власти Китая планируют завершить строительство 300 крупных транспортных проектов, среди которых отмечены новые аэропорты, железнодорожные линии и автомобильные магистрали