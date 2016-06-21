Нью-Йорк, США, 21 июня, 2016, 03:59 — ИА Регнум. Западные члены Совета безопасности ООН заблокировали предложенный России проект заявления, в котором отражалась оценка ситуации в Афганистане. Документ был направлен на поддержку деятельности Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии. Об этом сообщил заместитель постоянного представителя России при организации Петр Ильичёв.

moe-online.ru Сельскохозяйственные работы в Афганистане.

«Как и в двух предыдущих случаях (в сентябре 2015 года и в феврале 2016 года), российский проект наткнулся на противодействие со стороны некоторых наших партнёров, не желавших отражать в документе анализ ситуации в Афганистане и сотрудничество центра с рядом региональных организаций. Причём список был достаточно сбалансированным: упоминались СНГ, ОДКБ, ШОС, ОБСЕ и ЕС», — приводит слова Ильичёва ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация на афгано-пакистанской границе обострилась на минувшей неделе. 15 июня Вооружённые силы Пакистана открыли огонь по войскам Афганистана в Хайберском проходе на границе между двумя странами. «Когда наши люди начали строительные работы по возведению ворот 15 июня, вооружённые силы Афганистана открыли огонь по нашим военным и рабочим», — заявил сотрудник сил безопасности, который пожелал остаться неназванным. Пакистан в ответ открыл огонь из артиллерии и миномётов.

По словам официальных лиц Исламабада, постройка ворот на границе ведётся исключительно на пакистанской территории. С их помощью планируется остановить передвижение боевиков и торговлю наркотиков. Кабул, тем временем, выступает против любых строительных работ на всём протяжении 2,2 тыс. км границы, поскольку она, как полагают в Афганистане, была несправедливо определена Великобританией в XIX веке.

Отношения между двумя странами в последнее время носят крайне натянутый характер, поскольку в Афганистане считают, что Исламабад делает недостаточно для продвижения переговоров между официальным Кабулом и движением «Талибан» (запрещено в России). Государственный департамент США 14 июня призвал обе стороны «к мирному разрешению напряженности».