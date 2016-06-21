Хабаровск, 21 июня, 2016, 04:24 — ИА Регнум. Сразу два региона Дальнего Востока попали в первую пятёрку рейтинга, основанного на динамике количества заёмщиков. В Хабаровском крае и Приморье отмечается ярко выраженный рост показателей отрицательной динамики: от 10,5% до 11,1%. Причём, как отмечают в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ), в основном снизилось число заёмщиков, имеющих кредиты размером менее 30 тысяч рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По данным НБКИ, к 1 июня 2016 года на 22,2% или на 3 миллиона человек сократилось количество заёмщиков, имеющих кредиты на сумму менее 30 тысяч рублей. В остальных сегментах наоборот наблюдается увеличение показателей. Так, с 17,2% до 20,7% возросла доля заёмщиков с кредитами от 30 до 100 тысяч рублей, с 31,7% до 33,5% — кредиты от 100 до 500 тысяч рублей, с 11,4% до 12% — 500 тысяч рублей до 1,5 миллионов рублей, с 3,5% до 3,9% — кредит в 1,5 миллиона рублей и выше.

Среди первых пяти лидеров по общему сокращению количества заёмщиков на третьей позиции отмечен Хабаровский край, где по сравнению с данными 2015 года показатель упал на 11,1% (с 422 099 до 375 383). В Приморье, субъект занимает пятую строчку, снижение находится на уровне в 10,5% (с 571 900 до 512 046).

Камчатский край расположился на 7 месте со снижением в 9,5% (81 835 вместо 90 431), Магаданская область — 16 позиция или — 8,2% (37 820 вместо 41 197). Сахалинская область находится на 18 строчке с показателем в 8% (124 456 вместо 135 297).

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Ещё три региона Дальнего Востока отмечены в рейтинге Национального бюро кредитных историй как субъекты, в которых за год количество заёмщиков пошло на убыль. В Амурской области заёмщиков стало на 6% меньше, в Якутии — на 5,5%, в Еврейской АО — на 4,4%.

Единственный регион ДФО, который «улучшил» свои позиции, — Чукотский автономный округ. Здесь отмечена наиболее положительная динамика по всей России: количество заёмщиков увеличилось на 5,8%.

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Генеральный директор НБКИ Александр Викулин отметил, что общее число заёмщиков за год сократилось, прежде всего, за счёт граждан с самыми низкими доходами, которые являются основными пользователями небольших по размеру кредитов.

«С высоко рискованными заёмщиками с низкими доходами банки работать практически перестали, переключившись на кредитование относительно благополучных категорий граждан. Следствием этого явилось увеличение количества заёмщиков, которые берут кредиты на более значительные суммы и с целью приобретения более дорогих товаров и услуг. Особенно заметна эта тенденция в ипотечном кредитовании, пользующемся государственной поддержкой», — прокомментировал Александр Викулин.