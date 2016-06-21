Лас-Вегас, США, 21 июня, 2016, 03:16 — ИА Регнум. Мужчина, задержанный полицией во время акции в поддержку претендента на пост президента США от Республиканской партии Дональда Трампа, признался в намерении убить политика, сообщает агентство Reuters.

haqqin.az Дональд Трамп — кандидат в президенты США,

Инцидент произошёл ещё 18 июня в ходе митинга Дональда Трампа в Лас-Вегасе. 19-летний Майкл Сэндфорд подошёл к одному из полицейских, обеспечивавших охрану мероприятия, и попытался выхватить у него оружие. После этого он был немедленно задержан и передан секретной служба США. Митинг при этом не прерывался.

Молодому человеку уже предъявлены обвинения. Ему грозит до десяти лет тюрьмы.