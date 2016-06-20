Москва, 21 июня, 2016, 02:56 — ИА Регнум. В осажденный террористами сирийский город Дейр эз-Зор российским самолётом 20 июня доставлено 17 тонн продовольствия, полученного по линии ООН. Об этом говорится в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, распространённом пресс-службой Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

syria.mil.ru Доставка гуманитарной помощи в город Дейр эз-Зор

«Самолётом российской авиакомпании «Абакан Эйр» в осаждённый террористами ИГИЛ (террористическая группировка, запрещённая в России. — ИА REGNUM) город Дейр эз-Зор десантирован гуманитарный груз ООН — продуктовые наборы и крупы, общей массой 17 тонн», — говорится в опубликованном документе.

Кроме этого, при содействии специалистов российского Центра по примирению враждующих сторон в населённый пункт Кафр-Батна провинции Алеппо колонной из 41 грузового автомобиля был доставлен гуманитарный груз, основу которого составили продукты питания, крупы, мука и медикаменты.

Малообеспеченным семьям населенного пункта Телль-Сальхаб провинции Хама доставлено 5 тонн гуманитарных грузов.

Сообщается также, что в течение суток были заключены соглашения о примирении с представителями ещё двух населённых пунктов в провинциях Алеппо и Эль-Кунейтра. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, таким образом, увеличилось до 157.

Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с полевыми командирами отрядов вооружённой оппозиции в провинциях Дамаск, Алеппо и Деръа. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, осталось без изменений — 61.