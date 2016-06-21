Владивосток, 21 июня, 2016, 03:32 — ИА Регнум. В Дальневосточном федеральном университете искусственно ограничили конкуренцию при поиске подрядчика на обслуживание оборудования местного медицинского центра. Госзакупка на сумму 65 миллионов рублей привлекла внимание не только регионального штаба ОНФ, но и прокуратуры Приморского края, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

art-holding.ru Молоток используемый на аукционе

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По словам активиста Александра Фёдорова, сомнения в рамках тендера на обслуживание оборудования медцентра ДВФУ вызывают сразу несколько требований. Сама закупка, к примеру, проводилась путём предоставления бумажных документов, однако заказчик установил не предусмотренное положением требование об обязательной подаче ещё и электронной версии документов. Таким образом, не только существенно ограничивается конкуренция, но и сужается круг потенциальных участников закупки.

«Приморскими экспертами за последний год неоднократно поднимались вопросы о системных проблемах в сфере здравоохранения, они касались, как зарплат медработников, так и оснащения медучреждений и «скорой помощи». Выявленная проблема с закупками оборудования для медцентра ДВФУ также показывает, что власти должны уделять больше внимания состоянию дел в данной отрасли и более эффективно контролировать работу медучреждений», — обозначил Александр Фёдоров.

На текущий момент по факту выявления сомнительной закупки направлено обращение в прокуратуру Приморского края.

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Как сообщало ИА REGNUM, ректора самого ДВФУ Сергея Иванца подозревают в организации при злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, в 2011 году университет заключил контракт с ООО «Современный университет» на создание системы за 647 миллионов рублей. Работы в полном объёме выполнены не были, однако в 2015 голу Иванец дал указание двум проректорам подписать акты сдачи-приёмки и всё оплатить.

Изначально ректор Дальневосточного федерального университета был помещён под домашний арест, однако в начале июня его отпустили под залог в 1 миллион рублей.