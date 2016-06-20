Москва, 21 июня, 2016, 02:39 — ИА Регнум. Введённый на сутки «режим тишины» в районе сирийского города Алеппо был сорван в результате массированных атак террористов. Об этом говорится в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, распространённом пресс-службой Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Введенный с 00:01 19 июня на 24 часа «режим тишины» в районе города Алеппо был сорван массированными обстрелами террористов «Джабхат ан-Нусры» (террористическая группировка, запрещённая в России — ИА REGNUM) его северо-западных, северо-восточных и южных пригородов. Из самодельной артиллерии и миномётов террористами были обстреляны жилые кварталы Эль-Халидия, Шейх Максуд, Аз-Загра, аэропорт Эн-Найраб, а также населённый пункт Хандратв 4 км севернее города Алеппо», — говорится в опубликованном документе.

Также сообщается, что в течение суток обстрелам военизированных формирований подверглись населённые пункты Айн-эль-Кантара, Икко, Каллаз и Раша в провинции Латакия, Мардж-Султан и Блелие в провинции Дамаск, а также блок-пост подразделений сирийских вооружённых сил в районе населенного пункта Телль-эль-Баззак в провинции Эль-Кунейтра.

В целом, по данным российской стороны, режим прекращения боевых действий в течение суток соблюдался в большинстве провинций Сирии. За последние утки зафиксировано пять нарушений на территории провинции Дамаск.

«Формирования причисляющей себя к оппозиции группировки «Джейш аль-Ислам» обстреляли из миномётов позиции сирийских вооружённых сил в населённых пунктах Джайбар, Хауш-эль-Хайят, Арбил и дважды в населённом пункте Хараста-эль-Басаль», — говорится в сообщении.

Напомним, на территории Сирии с 27 февраля введён режим прекращения боевых действий. Под его действие не попадают террористические группировки, в том числе «Исламское государство» и «Джабхат ан-Нусра». Деятельность этих группировок на территории России запрещена по решению Верховного суда.