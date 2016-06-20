Москва, 21 июня, 2016, 01:47 — ИА Регнум. Председатель комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков прокомментировал избрание мэром столицы Италии представителя оппозиционной партии «Движение пять звезд» Вирджинии Раджи.

Колизей

«Первой женщиной-мэром Рима стала член Движения Cinque Stelle, набирающего вес в Италии. Оно выступает против санкций и линии НАТО в адрес России», — написал депутат в своём микроблоге в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошедшем две недели назад первом туре муниципальных выборов 37-летняя Вирджиния Раджи набрала 35% голосов. Её соперник, кандидат от Демократической партии Роберто Джаккетти, набрал немногим меньше — 32%. Однако по результатам второго тура, Раджи удалось нанести серьёзный удар ставленнику премьер-министра Италии Маттео Ренци: по данным экзит-поллов, она получила поддержку 66% избирателей.

Эксперты считают, что победа антиглобалисткого «Движения пять звезд» в Риме создаст партии платформу для проведения парламентских выборов в 2018 году.