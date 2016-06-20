Кишинёв, 21 июня, 2016, 01:45 — ИА Регнум. «Европейская повестка» Молдавии, вопросы безопасности и урегулирование молдавско-приднестровского конфликта стали основными темами обсуждения в ходе совместного визита в Кишинев главы МИД Румынии Лазэра Комэнеску и госсекретаря по европейским вопросам Франции Арлема Дезира. Как передает корреспондент ИА REGNUM, дипломаты встретились с высшим руководством Молдавии и выступили с совместным заявлением.

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«Продвижение Республики Молдова по пути евроинтеграции является нашей задачей, и мы рады идти по этому пути рядом с Францией и нашими европейскими партнерами», — отметил на встрече с молдавским президентом Николаем Тимофти глава румынской дипломатии.

Арлем Дезир в свою очередь, обратил внимание на необходимость продолжения реформ, деполитизации государственных учреждений и борьбы с коррупцией на самом высоком уровне.

В свою очередь Тимофти высказался по «приднестровской проблеме». «В основе переговоров в формате «5+2» (Молдавия, Приднестровье — стороны конфликта, Россия, Украина — страны-гаранты, ОБСЕ — посредник, Евросоюз и США — наблюдатели — прим. ИА REGNUM) должна стоять независимость Республики Молдова и ее территориальная целостность», — сказал он.

В совместно заявлении Комэнеску и Дезир призвали молдавских политиков вернуть гражданам веру в «евроинтеграцию». По их словам, в последние годы Молдавию поразила коррупция, политическая нестабильность, финансовые трудности — «все это разрушало надежды людей, связанные со светлым будущим в перспективе сближения с Европейским союзом».

«Сталкиваясь с повседневными проблемами, коррупцией и политической нестабильностью, граждане потеряли веру в данные им обещания. Сегодня они ждут ответов и, в частности, конкретных действий», — говорится в послании двух дипломатов.