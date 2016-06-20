Фрязино, Московская область, 21 июня, 2016, 01:27 — ИА Регнум. В ходе разбора завалов на фабрике в подмосковном Фрязино, где 16 июня произошёл пожар, спасатели обнаружили тела двух своих погибших коллег. Таким образом, число жертв пожара возросло до пяти человек, сообщили в Следственном комитете.

mchs.gov.ru Разбор завалов после пожара на мебельной фабрике во Фрязино

Пожар на мебельной фабрике во Фрязино произошёл 16 июня. Пламя охватило площадь в 3700 квадратных метров, обрушилась кровля мебельного цеха. На месте пожара были обнаружены тела трёх человек — женщины и двух мужчин. Ещё три человека, в том числе двое пожарных, были госпитализированы. В ходе тушения огня связь с двумя пожарными была потеряна.

По предварительной версии, причиной пожара стало несоблюдение правил безопасности. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц».