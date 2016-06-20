Москва, 21 июня, 2016, 01:12 — ИА Регнум. Пассажирский авиалайнер Boeing 747, вылетевший вечером 20 июня из Москвы в Хабаровск, был вынужден вернуться в аэропорт «Внуково» из-за проблем с двигателем, передаёт «Русская служба новостей».

stuart.mike Boeing 747

Как сообщили в диспетчерских службах московского авиаузла, проблемы на борту обнаружились после вылета, экипаж самолёта принял решение о посадке.

Сообщается, что авиалайнер приземлился благополучно. Никто из пассажиров и членов экипажа самолёта не пострадал.