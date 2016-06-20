Москва, 21 июня, 2016, 00:59 — ИА Регнум. Сборная России по футболу не оправдала возложенных на неё надежд и бесславно покидает Евро-2016. Об этом заявил главный тренер национальной сборной Леонид Слуцкий, передаёт телеканал RT.

Поражение

«Можно что угодно говорить, но я хотел бы извиниться перед болельщиками, они нас очень хорошо поддерживали. Нам очень жаль, что мы не оправдали возложенных надежд и бесславно покидаем Евро», — сказал Слуцкий.

Он добавил, что в прошлых матчах был выбран более оборонительный состав сборной, а на этот раз — более атакующий, тем не менее причина неудачи заключается не в этом.

Как передавало ИА REGNUM, сборная России потерпела поражение от команды Уэльса со счётом 0:3 и заняла последнее место в группе B с 1 очком, лишившись шансов на дальнейшее участие чемпионате.