Париж, 21 июня, 2016, 00:40 — ИА Регнум. Сборные Англии и Словакии сыграли вничью в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2016. Встреча двух команд завершилась со счётом 0:0.

sportnvrsk.ru Футбольный газон

Таким образом, Уэльс вышел в плей-офф чемпионата с первого места в группе B с 6 очками, Англия — с 5 очками. Сборная Словакии набрала 4 очка и также может претендовать на участие в плей-офф, так как туда выйдут четыре лучших команды из шести, занявших третьи места в своих группах.

Напомним, чуть ранее сборная России потерпела поражение от команды Уэльса со счётом 0:3 и заняла последнее место в группе с 1 очком, лишившись шансов на дальнейшее участие чемпионате.