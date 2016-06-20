Тулуза, Франция, 21 июня, 2016, 00:23 — ИА Регнум. Сборная России потерпела поражение от команды Уэльса в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы 2016 года. Встреча, проходившая 20 июня во французской Тулузе, завершилась со счётом 0:3.

gazprom.ru Футбольный мяч

Голы в ворота российской команды забили Арон Рэмзи (на 11-й минуте), Нил Тейлор (на 20-й минуте) и Гарет Бейл (на 67-й минуте)

Шанс на выход в плей-офф чемпионата у сборной России был только в случае победы над сборной Уэльса. По итогам встречи российские футболисты с одним очком остались на последнем месте в группе В и теперь покидают турнир.