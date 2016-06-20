Загреб, 21 июня, 2016, 00:07 — ИА Регнум. Парламент Хорватии 20 июня подавляющим большинством голосов принял решение о самороспуске, которое открывает возможность для проведения в стране досрочных выборов в сентябре этого года. Данную инициативу поддержали 137 депутатов из 151 при необходимых 76 голосах.

ilcaffegeopolitico.org Парламент Хорватии

Решение о роспуске законодательного органа вступит в силу 15 июля, после чего в течение 60 дней должны быть проведены внеочередные парламентские выборы. Наиболее вероятной их датой называется 4 или 11 сентября.

Напомним, 16 июня парламент Хорватии большинством голосов выразил вотум недоверия премьер-министру страны Тихомиру Орешковичу. С инициативой об этом выступила крупнейшая парламентская партия Хорватское демократическое содружество (ХДС), входящая в правительственную коалицию. За день до этого подал в отставку с поста вице-премьера лидер ХДС Томислав Карамарко.

Политический кризис в Хорватии разразился в минувшем месяце на фоне скандалов, вызванных бизнес-связями супруги Карамарко с лоббистами зарубежных компаний, крайне правыми взглядами ряда членов правительства, а также претензий к кабинету относительно его успехов в проведении реформ, в частности срыва масштабной реформы образования, который привёл к крупнейшей акции протеста в Загребе.