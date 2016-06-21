Москва, 20 июня, 2016, 23:59 — ИА Регнум. Внутри заголовков и новостей

Дарья Антонова ИА REGNUM Цветы и мягкие игрушки у департамента труда и социальной защиты населения в память о детях, погибших в Карелии

18 июня на Сямозере в Карелии погибли дети, отдыхавшие в местном оздоровительном лагере. По имеющимся данным, для подростков, которые только что прибыли на смену, организовали водный поход по Сямозеру на каноэ и рафтах. В роковом походе принимали участие 47 детей и четверо молодых вожатых, практикантов педагогического колледжа.

Квалифицированные инструкторы в походе участия не принимали.

И все это произошло в условиях штормового предупреждения.

Итог — 13 погибших подростков (информация на 23:00 20 июня). Тотальные проверки детских оздоровительных лагерей во всех регионах России. Расторжение контракта мэрии Москвы с «Парк-отель «Сямозеро». Активизация всех ответственных министерств и ведомств.

Уже задержаны юные вожатые.

И пока мы не видим ни одного виноватого взрослого.

«Мы воюем с этим лагерем очень давно. Это частный лагерь, и он каждый раз вызывал массу вопросов. В этом году они с трудом открылись после проверки МЧС, ГИМС, санэпиднадзора» — говорит глава Карелии Александр Худилайнен.

Общая стоимость контракта на отдых детей в карельском лагере «Парк-отель «Сямозеро» составила 45,3 млн рублей. Как сообщает РЕН ТВ, стоимость одной путевки в лагерь, где погибли 14 школьников Москвы, обошлась департаменту социальной защиты в 30,6 тысяч рублей.

Всего департамент заключил контракт на отдых 1478 детей. Детям из семей, имеющих льготы, путевки выделяли бесплатно.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 июня в Москве объявлен траур в связи с трагедией на карельском озере Сямозеро, где вечером 18 июня попали в шторм 47 школьников из Москвы и 4 инструктора. На данный момент сообщается о 14 погибших детях в возрасте 12−13 лет.

Отметим, что в 2016 году Москва запланировала летний отдых для 160 тысяч детей. Как заявили корреспонденту в Мосгортуре, столичные туроператоры, занятые организацией массового летнего отдыха в лагерях, стараются избегать мероприятий, связанных с повышенной опасностью на воде, включая даже поездки в аквапарки на конные. Причины трагедии в Карелии выясняются.

Читайте подробнее: Каждая путевка в карельский лагерь обошлась Москве в 30 тыс. рублей

Власти Карелии намерены закрыть детский лагерь, в котором произошла трагедия на Сямозере. Об этом в воскресенье, 19 июня, сообщает Life.ru со ссылкой на заявление главы Карелии Александра Худилайнена.

Как рассказал Худилайнен об итогах проведенного в республике совещании, с этим частным лагерем власти давно ведут борьбу, так как каждый раз учреждение вызывает массу вопросов. Так, например, в текущем году лагерь с трудом прошел проверки МЧС, ГИМС, санэпиднадзора.

«У лагеря было разрешение, но они не обеспечили должного безопасного отдыха детей. Поэтому после подобного ЧП у этого лагеря никакого шанса на дальнейшее функционирование нет», — заявил глава Карелии.

Также, по его словам, сегодня, 20 июня, он подпишет указ о выплате компенсаций семьям погибших детей по миллиону рублей из бюджета Республики Карелия. А в отношении лагеря, где погибли дети, будут приняты жесткие меры: дадут правовую оценку неадекватным действиям по необеспечению безопасности отдыха детей. Сейчас на территории лагеря находится более 250 человек, почти 80% из них прибыли на отдых из других регионов РФ. В связи с этим стоит вопрос о дальнейшем пребывании детей в лагере и их отправки домой.

Читайте подробнее:Власти Карелии намерены закрыть лагерь, где погибли дети

В воскресенье, 19 июня, премьер-министр России Дмитрий Медведев принес свои глубокие соболезнования родным и близким детей, погибших в Карелии. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Премьер также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. В информационной службе правительства сообщили, что Дмитрий Медведев провел телефонный разговор с главой МЧС Владимиром Пучковым, в ходе беседы глава правительства поручил оказать всю необходимую помощь и поддержку пострадавшим родственникам жертв трагедии.

В пресс-службе также добавили, что Медведев дал поручение Минобрнауке и Митруду в очередной раз проверить готовность детских оздоровительных учреждений. В особом порядке тех, которые находятся недалеко от водоемов и имеются водные виды отдыха.

Ранее сообщалось о том, что российский лидер Владимир Путин поручил СК РФ выяснить причины трагедии в Карелии, где погибло 15 детей. Кроме того, президент отдал распоряжение об установлении виновных в трагедии лиц. Путин также распорядился оказать помощь пострадавшим и близким погибших.

Читайте подробнее: Дмитрий Медведев принес соболезнования родным и близким погибших в Карелии

Пресс-секретарь министра здравоохранения России Олег Салагай сообщил, что на контроле у Минздрава находится работа, которую проводят специалисты с семьями погибших. Также ведомство взяло под особый контроль состояние здоровья спасённых ребят.

«Министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова лично контролирует организацию работы регионального здравоохранения по оказанию необходимой помощи пострадавшим в результате трагедии на Сямозере», — сказал он.

По словам Салагая, главный психиатр Минздрава России профессор Зураб Кекелидзе должен, по поручению Скворцовой, организовать оказание психологической помощи родственникам погибших детей: как в Москве, так и в Карелии.

Читайте подробнее: Самолёт МЧС с телами погибших в Карелии прибыл в Москву

Правоохранительными органами задержан пятый подозреваемый по делу о гибели детей на Сямозере (Карелия). Речь идёт о вожатом Валерии Крупнодельщикове. Об этом сообщил официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин, передаёт Life.

«Ночью мы задержали ещё одного вожатого-воспитателя Валерия Крупнодельщикова», — сказал Маркин.

Маркин уточнил, что Крупнодельщиков — это не инструктор, а вожатый 1997 года рождения. Он также упомянул одну из воспитательниц, которая находится в настоящее время в больнице, и, хотя она формально задержана, но фактически состояние здоровья не позволяет применить к ней какие-либо санкции.

Маркин подчеркнул, что как таковых инструкторов во время водной прогулки задействовано не было. Девушки-вожатые, сопровождавшие погибших ребят, — это студентки педагогического колледжа.

Читайте подробнее: Задержан пятый подозреваемый по делу о гибели детей в Карелии

Специалисты службы МЧС возобновили спасательные работы на карельском озере Сямозеро. Спасатели планируют задействовать вертолет, сообщили в региональном отделении министерства.

На Сямозере ведут поиски последнего пропавшего школьника из Москвы. Ранее глава МЧС России сообщил о гибели 13 детей, которые отправились в плавание при неблагоприятных погодных условиях. «Для проведения этих работ планируется задействовать вертолет Ми-8 СЗРЦ МЧС России, маломерные суда ГИМС МЧС России, а также беспилотники», — заявили в управлении.

Напомним, в результате чрезвычайного происшествия пострадали 47 детей и четверо инструкторов из лагеря «Парк-отель «Сямозеро». 37 детей спасли, 13 школьников погибли. На данный момент по делу об организации опасного отдыха, а в регионе накануне плавания было выпущено предупреждение о неблагоприятных погодных условиях, задержаны пять человек: директор ООО «Парк-отель «Сямозеро» Елена Решетова, заместитель директора Вадим Виноградов, инструкторы Регина Иванова, Людмила Васильева и Валерий Крупнодельщиков.

Читайте подробнее: На Сямозере возобновлены спасательные работы

Глава Следственного комитета России Владимир Маркин заявил, что шторм, который стал причиной гибели 14 детей на Сямозере (Пряжинский район, Карелия), был спрогнозирован синоптиками, но, несмотря на это, дети под руководством вожатых отправились на водную прогулку, сообщили в пресс-службе СК РФ.

Маркин отметил, что МЧС России ещё 17 июня предупреждало о том, что в большинстве районов Карелии пройдут ливни, грозы, а порывы ветра составит 17−20 м/с. «В рамках расследования мы выясним, обладали ли инструктора и их руководители этой информацией и почему они, прежде чем выйти в плаванье, не оценили скорость ветра и другие метеоусловия», — сообщил он.

Читайте подробнее: СК РФ: О шторме на Сямозере в МЧС предупреждали

Про жадность, пропитую совесть и эхо «Хромой лошади»…

Гибель детей, находящихся на летнем отдыхе в лагерях России, похоже, становится плохой традицией. Печальная статистика из года в год пополняется новыми именами утонувших ребят, которых родители доверяют руководству таких безопасных когда-то баз детского отдыха. Далее следуют проверки, закрытия и судебные решения, но воз и ныне там. По делу о гибели 13 школьников из Москвы уже пять задержаний, а что дальше? Следующее лето, которое принесет новые смерти?

На трагический отдых в ООО «Парк-отель «Сямозеро» Москва потратила 45 миллионов рублей. Компания выиграла тендер департамента соцзащиты, обстоятельства проведения которого сейчас проясняются. Пока же всю вину за произошедшее возлагают на руководителей и вожатых самого лагеря. Первый вопрос: а как же проверки от самого департамента, ведь 45 миллионов — не шутки, огромные деньги за то, чтобы отправить детей на смерть…

Тем не менее департамент молчит: корреспонденту ИА REGNUM так и не удалось связаться с официальными представителями ведомства, чтобы получить ответы на вопросы об организации трагического отдыха. В воскресенье, 19 июня, телефоны ведомства молчали, а утром 20 июня сайт департамента и вовсе «лег». Из всех объяснений только опубликованные накануне списки утонувших детей…

Остается лишь ждать и строить предположения, которые заполонили российскую блогосферу. «Наступило время непрофессионалов, которые всё делают плохо, зато и берут недорого», — пишет блогер Дмитрий Скирюк. «И это притом, что Сямозеро — одно из опаснейших озёр Карелии: мелкое, со сложным рельефом дна и оттого — с диким волнением при сильном ветре!

В прошлом году уже был скандал с этим лагерем, когда куча детей заболела пневмонией. И ФСБ приезжали, и проверяющие — ничего, отвертелись, снова работают… Что же, и в этот раз никого не прижмут, пожурят и отпустят?.. Зла не хватает… Со времени трагедии в «Хромой лошади» у меня на душе не было так погано», — подчеркивает он.

Да, почему-то только после трагической смерти школьников выясняется, что лагерь, как заявил глава Карелии Александр Худилайнен, был скандальным и в 2016 году еле прошел необходимые проверки, а вожатые лагеря, по словам представителя СК РФ Владимира Маркина, оказывается, и ранее были замечены в нелицеприятном поведении. Также сообщается, что опасный водный маршрут, на который отправили 12−13-летних школьников не согласовывали с МЧС, а сам палаточный лагерь, где находились дети, и вовсе был незаконным.

Удивляет и трагическая (или намеренная?) некомпетентность при организации спасработ: по предварительным данным, в день происшествия никто из представителей лагеря не удосужился сообщить в МЧС о пропаже детей на озере. В итоге спасатели приступили к поискам лишь на следующий день, когда до местных жителей добрались первые выжившие школьники… «Когда на озере начался шторм, и лодки перевернулись, НИКТО в лагере не обратил внимание ни на то, где находятся дети, ни на то, что начался шторм, ни на то, все ли в порядке…» — сокрушается пользователь «ВКонтакте» Αлена Κапустина.

Традиционная безалаберность уже давно вылилась на страницы классических произведений, напоминает блогер Олег Зонов: «Сразу вспомнился фильм по одноимённому роману Алексея Иванова «Географ глобус пропил» с Хабенским в главной роли, в котором романтизировался образ пьющего учителя-раздолбая. По сюжету тоже произошла катастрофа на сплаве, но дети чудом спаслись. Вот так работает современный кинематограф».

трашная, непоправимая трагедия должна не только обрести имена и фамилии, но и никогда не повториться, уверены пользователи соцсетей. Но пока им остается лишь замереть в ожидании официальных разъяснений. «Безответственность, цинизм, жадность в абсолюте. Кошмар. Бедные детки. Несчастные родители», — резюмирует блогер Жанна Небеснова.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, вечером 18 июня 47 московских школьников, приехавших на отдых в карельский лагерь «Парк-отель «Сямозеро» попали в шторм. Погибли 13 детей. Спасатели ведут поиск последнего пострадавшего, о его судьбе пока ничего не известно.

Читайте подробнее: «Цинизм и жадность»: обзор блогосферы про кошмар в Карелии

Министр России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир Пучков на прошедшем сегодня, 20 июня, селекторном совещании, посвящённом чрезвычайной ситуации в Карелии, потребовал, чтобы на Сямозере была усилена группировка по поиску 14-го ребёнка, сообщили в пресс-службе МСЧ России.

«Усиливайте группировку. Обследуйте береговую линию и все острова. Применяйте беспилотники. Водолазы работают», — сказал Пучков.

Пучков подчеркнул, что каждый сантиметр в зоне ЧС должен быть обследован. Он распорядился, чтобы доклад о ходе поисковых работ на Сямозере поступал к нему каждый час. В ходе совещания Пучкову доложили, что в лагере находятся 189 детей, из которых 58 человек — из Москвы и Подмосковья.

Читайте подробнее: Глава МЧС потребовал обследовать на Сямозере каждый сантиметр

При выборе площадки для летнего отдыха детей цена не может быть ключевым критерием, заявил корреспонденту ИА REGNUM член комиссии ОП РФ по развитию науки и образования Азамат Тлисов. Комментируя трагическую гибель московских школьников на Сямозере, он подчеркнул, что необходимо ввести систему внутреннего аудита для образовательных учреждений и избавить отрасль от самоуправства.

«Мы видим, что эта трагедия выявила серьезные проблемы в организации детского отдыха. К сожалению, модель, когда любая организация имеет возможность выйти на рынок оказания услуг, не обладая при этом достаточным опытом и не имея на достаточном должном уровне организованную систему контроля и обеспечения безопасности детей, привела к определенному самоуправству в этой важной отрасли», — считает Тлисов.

По его словам, помимо должной системы контроля, должна быть и еще система внутреннего аудита. «Без согласования проверяющих органов, которые иногда жестко регламентируют деятельность образовательных учреждений, мы видим к чему может привести бесконтрольность. Уже запущены механизмы проверки детских лагерей, возможно, должна быть обеспечена система внутреннего профессионального аудита самого образовательного общества», — отметил Тлисова.

Так, очень важен опыт принимающей организации, наличие всех необходимых заключительных документов, а также уровень подготовки персонала. «Здесь видим явный дефицит управленческих компетенций именно организаторов отпуска, которые, во-первых, не согласовали свой выезд с детьми со спасателями, и то, что в числе организаторов не было ни одного мужчины, который мог бы выполнять функции даже находясь в штабе, в этом есть определенная недоработка», — подчеркнул представитель ОП РФ.

Читайте подробнее: Контракты и исполнители: цена детских жизней — банальное самоуправство?

Уголовное дело по факту гибели 14 детей на Сямозере в Карелии передадут в центральный аппарат Следственного комитета России (СКР). Об этом сообщается в понедельник, 20 июня, на сайте Следственного комитета России.

«По указанию руководства Следственного комитета принято решение о передаче дела в центральный аппарат СКР для наиболее квалифицированного, полного и объективного расследования, — говорится в сообщении. — Работу следственной группы на месте координирует заместитель председателя СК России Илья Лазутов».

Читайте подробнее:Делом о гибели детей в Карелии займется центральный аппарат СКР

Специалисты Общественной палаты РФ проведут проверку каждого карельского лагеря, заявила корреспонденту ИА REGNUM член ОП РФ, руководитель проекта «Ванечка», председатель правления межрегиональной общественной организации «Наши дети» Юлия Зимова. Одним из вопросов на повестке дня остается соответствие мест отдыха детей утвержденным критерием безопасности.

«Соглашусь с мнением, что все это произошло из-за халатности. МЧС вообще никто не уведомил, что туда кто-то едет. Тем более непонятно, почему, если были плохие отзывы о лагере в интернете, родители туда все равно отправили детей и почему за бюджетные деньги. Сейчас задача понять, в какие лагеря должны были поехать дети и насколько там все соответствует. В ближайшее время появится список лагерей и мы, специалисты ОП РФ, соберемся и проверим каждое место. В первую очередь, проведем анализ отзывов в интернете», — заявила Зимова.

Читайте подробнее:Почему за бюджетные деньги?: ОП РФ проверит все детские лагеря в Карелии

О компенсации ущерба в карельской трагедии не может идти речи, так как в организации путешествия по Сямозеру не участвовали официальные перевозчики, заявила корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ВСС, РСА и НССО. Так, закон об ответственности страхования перевозчика перед пассажирами распространяется только на лицензированных перевозчиков, которые действуют в соответствии с кодексом о перевозках.

Отсутствие законных перевозчиков еще раз говорит о халатности в организации отдыха, подчеркнули страховщики. «То, что кто-то на лодках поплыл — не наш случай, так как нет лицензированного перевозчика. Закон, по которому обязаны страховать поездку, здесь никак не применить», — пояснили в ВСС.

Единственным шансом на дополнительные компенсации остается лишь добровольная страховка с самим лагерем, но о наличии такой пока ничего не известно, добавили в союзе.

Напомним, ранее глава республики Карелии Александр Худилайнен распорядился выплатить семьям погибшим на Сямозере детей по 1 млн рублей, но это выплаты по инициативе региона. В тоже время пострадавшим вряд ли стоит рассчитывать на получение страховых выплат, так как подобные договоры вряд ли заключены, отмечают страховщики.

Читайте подробнее:Пострадавших детей могут оставить без выплат из-за халатности в лагере

К трагической гибели детей в Карелии виновато отсутствие должного контроля за организацией детского отдыха в республике, считает глава комиссии ОП РФ по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан, сопредседатель Союза потребителей Российской Федерации Владимир Слепак. Он обратился с письмом к генеральному прокурору РФ Юрию Чайке с просьбой провести проверку всех летних лагерей в стране, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Уже сейчас очевидно, что подобный факт стал возможным в результате полного отсутствия контроля за детским отдыхом со стороны ответственных должностных лиц республики Карелия, а также сотрудников контрольно-надзорных органов, отвечающих за данный вопрос, в том числе прокуратуры», — заявил Слепак.

По словам представителя ОП РФ, причиной трагедии также послужила «беспрецедентная халатность» со стороны организаторов детского отдыха, которые пренебрегли элементарными мерами безопасности. «При этом, как следует из публикаций СМИ, родители детей, уже посетивших указанный лагерь, ранее неоднократно жаловались на нарушения (драки, хамство руководителей, издевательства, избиения, пьянство) в Роспотребнадзор и прокуратуру, которые должным образом не реагировали на указанные сигналы, что в конечном итоге и привело к случившейся трагедии», — подчеркнул Слепак.

Читайте подробнее:В трагедии на Сямозере винят руководство Карелии и прокуратуру

Кремль призывает дождаться окончания следственных действий в отношении трагедии в детском лагере в Карелии. Об этом 20 июня журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сейчас ведутся следственные действия, нужно дождаться результатов. Безусловно, в ходе этих следственных действий наверняка будет выяснен вопрос ответственности за выбор такого лагеря, а также ответственность за то, как такой лагерь, с такими пониженными требованиями по безопасности мог принимать детей», — сказал Песков.

По его словам, сейчас не стоит заострять внимание на изменении федерального закона о закупках: «Постоянно ведется дискуссия, что целесообразно, что нет. Как только убрать цену как основной критерий в ходе закупок, то сразу же будут элементарные вещи закупать за бешеные деньги и наоборот».

Песков подчеркнул, что речи об изменении данного закона не идёт, поскольку «этот закон наверняка со временем может совершенствоваться, но и сейчас, когда ведутся следственные действия, на повестке дня вопроса о пересмотре этого закона не стоит в контексте этой трагедии».

Читайте подробнее:Песков: Вопрос ответственности за выбор лагеря в Карелии будет выяснен

Несмотря на «бравурные заявления властей» о готовности летних лагерей, ситуация с организацией детского отдыха в России ухудшается год от года, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель Всероссийского общества защиты прав потребителей образовательных услуг (ОЗППОУ), член экспертного совета при правительстве РФ Виктор Панин. По мнению Панина, гибель детей на Сямозере в Карелии является преступлением, за которое обязаны ответить должностные лица.

«Это не просто халатность, это однозначно преступление! И за это должны отвечать должностные лица. Общество защиты прав потребителей образовательных услуг регулярно проводит поверки по готовности детских лагерей к летнему сезону. И, к сожалению, в предыдущие годы ситуация только ухудшалась. Несмотря на бравурные заявления властей о том, что все готово, мы наблюдали именно полное безразличие многих руководителей к таким вопросам как безопасность и жизнеобеспечение детских лагерей», — подчеркнул он.

Гибель детей в Карелии — следствие подобного безразличного подхода, считает Панин. «Это страшная трагедия. Даже не знаю, как родителям пережить эту утрату и боль. Тут, конечно, должны работать психологи и соцслужбы, которые в данной ситуации оказывают помощь. Но, на мой взгляд, надо провести тщательное расследование о причинах. Не пытаться свалить всю вину на потусторонние силы, дождь, ветер и форс-мажор, а расследовать бездействие или действие должностных лиц, которые должны были обеспечить безопасность детей и не допустить трагедии», — резюмировал он.

Читайте подробнее:«Это не халатность — это преступление, виновные — должностные лица»

Трагедия в детском лагере в Карелии стала результатом вопиющей преступной халатности. Об этом 20 июня заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Это очевидный результат преступной халатности, совершенно вопиющий. Вне зависимости от правовой квалификации. Это событие требует специального расследования, о чем уже было сказано вчера», — сказал Медведев.

По его словам, «все, кто работает с детьми, должны понимать ответственность, в том числе и уголовную, за превышение полномочий».

Медведев подчеркнул, что трагедия в Карелии требует «специального расследования», поскольку «никаких выводов сделано не было».

Глава правительства также поручил вице-премьеру Ольге Голодец взять на контроль ситуацию в сфере детского отдыха, а также провести ряд дополнительных проверок.

В свою очередь, Голодец квалифицировала действия сотрудников детского лагеря как «преступные» и пообещала проверить все детские лагеря в России на наличие квалифицированных вожатых и специалистов по работе с детьми.

Читайте подробнее: Медведев назвал трагедию в Карелии итогом «вопиющей преступной халатности»

Детский лагерь в Карелии, в котором погибло 14 детей, не имел разрешительных документов на проведение водных сплавов. Об этом 20 июня в ходе совещания правительства заявила вице-премьер РФ Ольга Голодец.

В свою очередь, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что «проблема не только в том, чтобы этот лагерь закрыть», поскольку «это как раз проще простого после того, что произошло», а в том, что «у нас нет уверенности, что в других лагерях нет такой ситуации».

Читайте подробнее: Голодец: У детского лагеря в Карелии не было разрешения на сплавы по воде

Члены Общественной палаты РФ намерены после трагедии в Карелии проверить все детские лагеря, куда департамент труда и соцзащиты Москвы выдавал путевки. Об этом сегодня, 20 июня, сообщила корреспонденту ИА REGNUM член Комиссии ОП по поддержке семьи, детей и материнства Юлия Зимова.

«Важно понять, какие еще лагеря этим летом выиграли госконтракты на организацию детского отдыха. Возможно, с помощью общественного совета при департаменте труда и соцзащиты или же силами Общественной палаты РФ и общественных палат регионов проведем проверки этих лагерей», — сказала она.

Член ОП РФ также планирует в ближайшее время направить запросы в МЧС и Министерство труда и соцзащиты РФ с просьбой выработать четкие критерии проверки лагерей, которыми могли бы руководствоваться общественники. Общественные проверки помогут официальным ведомствам и службам оперативнее реагировать на нарушения.

Читайте подробнее: ОП РФ проведет проверку детских лагерей совместно с Минтруда

Дети из детского лагеря в Карелии, попавшие в шторм на Сямозере, до последнего боролись за жизнь и гибли, в основном, не захлебнувшись, а от переохлаждения. Об этом рассказали участники трагического сплава телеканалу «Ника +».

По словам выживших, оказавшиеся на плавсредствах во время шторма дети безрезультатно пытались грести около часа, однако инструктора заявили, что «плыть некуда», и к вечеру рафты и каноэ с промокшими насквозь экипажами должно прибить к острову.

«Мы были в походе. И мы выплыли на рафте и на каноэ. На Змеинку мы плыли. На Змеиный остров. И вдруг пошел шторм четырехбалльный. Нас сносило туда-сюда. Мы пытались грести час. Но мы не двинулись с места вообще. Три весла потерялись, выронили из рук. Вся одежда намочилась. И мы уже сдались. Инструкторы сказали, что уже некуда плыть. Где-то вечером нас уже на остров смоет», — рассказали двое ребят, которым удалось на лодке добраться до острова.

Они отметили, что жертв в экипаже их лодки не было, но у их друзей, плывших на каноэ, почти не осталось шанса спастись: легкие плавсредства перевернулись. В холодной воде ребята боролись за жизнь порядка двух-четырех часов.

Пришедшие на помощь местные жители отмечают, что нашли спасшихся подростков мокрыми и спящими. Дети настолько обессилели, что не подавали сигналы бедствия и даже не пытались развести огонь. 11 ребят, обнаруженные жителями поселка Кудамы, спали под полиэтиленом.

«Мужчины привезли их в поселок. Мы сразу протопили баню, согрели детей, накормили их горячим супом. МЧС и медики появились позже. Подростки не молчали, не замыкались. Они, видно, не до конца поняли, что случилось», — отмечает собеседница газеты.

Судя по всему, неподготовленными к выживанию в экстремальных условиях оказались и инструкторы. Согласно открытому письму одной из студенток Петрозаводского педагогического колледжа, опубликованному в соцсети, практикантов заставляли работать в этом лагере под угрозой отчисления.

«Мы ехали в лагерь вожатыми. По документам договора и вовсе были кураторами, но по каким-то причинам становились инструкторами, хотя соответствующего образования мы не имеем. Мы не умеем управлять лодками, не умеем выживать в походных условиях и в условиях экстремальных ситуаций», — заявила студентка.

Читайте подробнее: Дети боролись за жизнь два-четыре часа: подробности трагедии в Карелии

Спецборт МЧС России Ан-148 доставил в Москву 33 подростков — всех, кто спасся во время окончившегося трагедией сплава по карельскому Сямозеру во время шторма вечером 18 июня. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МЧС России сегодня, 20 июня.

В числе вернувшихся домой также 12 детей, которых госпитализировали ранее в больницы Петрозаводска. Во время перелета рядом с ними находились врачи и психологи МЧС. По их словам, состояние детей в самолете не ухудшилось.

Принято решение, что в Москве выжившие в экстремальной ситуации дети пройдут дополнительное обследование в пансионате ветеранов войны в московском районе Коньково. Из аэропорта «Внуково» автобусом детей доставят в пансионат, где они и встретятся с родителями.

Как отметил на борту спецрейса министр по делам ЧС и гражданской обороны Владимир Пучков в разговоре с пострадавшими, он лично контролирует решение организационных вопросов, и ребятам и их семьям «волноваться не стоит». «Хочу поблагодарить каждого из вас. В этой сложнейшей, трудной ситуации вы проявили стойкость и самоотверженность. Горжусь вами и желаю вам успехов», — отметил глава чрезвычайного ведомства.

Напомним, силы территориального отделения МЧС по Карелии продолжают поиски последнего ребенка, который до сих пор числится пропавшим без вести. Между тем, сегодня, 20 июня, в Москву прибыл другой спецрейс — с телами 13 погибших подростков, в столице проходит их опознание. После этого начнутся судебно-медицинские экспертизы для установления непосредственной причины смерти.

Читайте подробнее: Выжившие во время ЧП на озере дети доставлены из Карелии в Москву

В департаменте труда и социальной защиты города Москвы следователи проводят обыски в рамках уголовного дела о гибели 14 детей на Сямозере в Карелии. Об этом сегодня, 20 июня, сообщил журналистам официальный представитель СК РФ Владимир Маркин.

Он сообщил, что сегодня следователи начали проводить обыски в департамент труда и социальной защиты населения города Москвы. «Кроме этого, в ходе обыска в управлении Роспотребнадзора по республике Карелия изъята интересующая следствие документация, и сейчас она тщательно анализируется», — добавил Маркин.

Следствие собирается проверить деятельность должностных лиц, которые курируют организацию детского отдыха и выяснить, как функционировал лагерь, велась подготовка к походу и каков был уровень подготовки инструкторов.

Читайте подробнее: В департаменте соцзащиты Москвы идут обыски после трагедии в Карелии

Компания «Ингосстрах-Жизнь» признаёт случай гибели детей во время шторма на Сямозере в Карелии страховым и начинает прием заявлений на страховые выплаты. Об этом ИА REGNUM сообщила 20 июня пресс-служба страховой компании.

Как стало известно, дети, находившиеся в детском оздоровительном лагере «Парк-Отель Сямозеро», были застрахованы в компании «Ингосстрах-Жизнь» в добровольном порядке по программе страхования от несчастного случая. Страхователем выступало ООО «Парк-Отель Сямозеро».

«На текущий момент организован ускоренный и упрощенный порядок выплат в соответствии с договором страхования», — говорится в сообщении страховщика.

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Департамент социальной защиты населения города Москвы до сих пор не выступил с официальным заявлением по поводу закупки путевок в карельский лагерь «Парк-отель Сямозеро», где 18 июля во время сплава по озеру погибли 13 школьников из столицы, сообщает корреспондент ИА REGNUM

С момента первой информации о жертвах трагедии и до текущего момента в департаменте не отвечали на звонки журналистов с просьбой прояснить ситуацию. Более того, 20 июня с сайта департамента исчезла единственная информация о трагедии, а именно списки погибших детей, которые появились там вечером 19 июня.

Основной озвученной версией произошедшего пока остается вина сотрудников детского лагеря отдыха. Тем не менее ранее в СК РФ отмечали, что проверок требует и организация тендера на закупку путевок для детей из льготных категорий семей Москвы.

Вечером 20 июня стало известно о проведении обысков в департаменте. Как пояснил журналистам представитель СК РФ Владимир Маркин, в рамках открытого ранее уголовного дела, следователи изучат документацию, относящуюся к проведению закупки. Аналогичные обыски проходят и в управлении Роспотребнадзора по республике Карелия.

Относительно тихо и в столичном правительстве. Единственная информация о трагедии со стороны властей Москвы поступала со страницы главы мэра Сергея Собянина. Однако ее было крайне мало. Так, градоначальник сообщил об организации в столице проверок мест отдыха детей и объявил траур по погибшим 20 июня. Информация о трауре в столице позднее также появилась на официальном портале мэрии.

Иные сведения поступали лишь от представителей федерального и регионального управлений МЧС, властей Карелии, Следственного комитета и общественных организаций.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин прилетит в Карелию, чтобы лично разобраться в причинах трагедии, которая произошла на Сямозере с воспитанниками детского лагеря. Об этом сегодня, 20 июня, сообщает газета «Вести Карелии».

По информации источника, 21 июня руководитель СКР проведет совещание с руководителями силовых структур Карелии, регионального управления МЧС и других ведомств, которые причастны к выяснению причин случившегося, чтобы исключить подобные чрезвычайные происшествия в будущем.

Предполагается, что Александр Бастрыкин также посетит место трагедии и встретится с главой республики Александром Худилайненом.

Республиканские СМИ в этой связи призывают главу Следственного комитета обратить внимание на ответственность республиканских властей и должностных лиц за случившуюся трагедию.

Поскольку жалобы на лагерь «Парк-отель Сямозеро» поступали прежде неоднократно, в том числе и в прессу, то речь идет, прежде всего, об уполномоченном по правам ребенка в Карелии Оксане Старшовой, республиканском управлении Роспотребнадзора и министерстве культуры РК, которое курирует туристическую отрасль в республике.

Напомним, в результате трагедии на карельском Сямозере погибло 13 человек, их тела уже опознают и исследуют в Москве, поиски одного пропавшего продолжаются. В субботу, 18 июня, 47 отдыхавших в «Парк-отеле Сямозеро» московских школьников под руководством четырех вожатых (один — несовершеннолетний) вышли на воду на легких плавсредствах.

На озере поднялся шторм, дети не справлялись с управлением, несколько лодок перевернулось, остальные прибило ветром к островам. На помощь пострадавшим пришли жители соседнего поселка после того, как одна из участников похода добралась до населенного пункта и сообщила о случившемся. Спасательная операция МЧС началась на следующий день.

Читайте подробнее: Бастрыкин прилетит в Карелию для расследования трагедии — СМИ

Пока гром не грянет…

Вице-премьер Российской Федерации Ольга Голодец заявила, что все детские лагеря в стране будут проверены за четыре дня. Об этом она заявила журналистам сегодня, 20 июня.

Голодец заявила, что правительство дало четыре дня на «конкретизированную и адресную» проверку детских лагерей отдыха в России.

«Мы понимаем, что в лагерях находятся дети и что персонал нацелен на то, чтобы организовать их отдых — мы не можем нарушить их режим», — подчеркнула Голодец. Проверки будут проводится очень квалифицировано и максимально комфортно для отдыхающих, заверила вице-премьер.

После проверок будут сделаны выводы о возможности продолжения деятельности тех или иных лагерей, а также выделения дополнительных средств на определенные мероприятия.

Голодец подчеркнула, что проверка детских лагерей будет тотальной, но будет определенная разница в проверках тех лагерей, что имеют лицензию, и тех, что не имеют.

Напомним, власти крайне обеспокоились состоянием детских оздоровительных лагерей в России только после трагедии в одном из таких заведений в Карелии, которое называется «Парк-Отель Сямозеро».

Читайте подробнее: Голодец: за четыре дня пройдет тотальная проверка всех детских лагерей в РФ

Программа «выживания», которую предлагал детям «Парк-отель Сямозеро», даже у бывалых военных может вызвать лишь ступор, заявил корреспонденту ИА REGNUM представитель вооруженных сил РФ. Так, перечень обязанностей и навыков, которые якобы прививали детям в отрядах неподготовленные студенты, обычно входят в курс подготовки подразделений специального назначения.

Рассмотрим курс «рейнджеров» для отдыхающих в лагере детей. Школьников 10−11 лет, как гласит рекламное сообщение отдыха (например, на сайте одного из специальных учреждений департамента соцзащиты Москвы), на этапе «Следопыт», помимо стандартного разведения костра и установки палатки, обещали научить, например, работе топором, пилой и ножом, а также привить навыки оказания первой помощи.

Детям 12−13 лет предлагался курс «Помор». Это «водная судовая практика, безопасность на воде, навыки управления моторной лодкой, каноэ, рафтом, экстремальное плавание, основы спасательных работ, первая помощь на воде». Дети именно этой возрастной группы погибли при сплаве на озере…

Дальше — больше. Детям 14−15 лет предлагалось стать «Робинзоном» и, помимо общего перечня крайне опасных действий, научиться «выживанию в различных средах при минимуме снаряжения», участвовать в «холодных ночевках» без палаток и, внимание, пройти «контролируемые испытания (одиночеством, молчанием, жаждой и т.п.)».

Перечислять, что должен уметь школьник на курсе «Спасатель», и вовсе страшно.

Напомним, что в трагическом сплаве по озеру детей сопровождали не опытные инструкторы, а практиканты педагогического колледжа.

«Программа «выживания» в детском лагере Парк-отель Сямозеро напоминает курс подготовки подразделений специального назначения. С той лишь разницей, что в подразделении спецназначения набирают лиц от 18 лет и старше, с отменной физической подготовкой, с высокими морально-психологическими качествами, которые оценивает военно-врачебная комиссия. Кроме того, кандидаты должны обладать взрослым разрядом в каком-либо виде спорта. При этом далеко не все, прошедшие подобный отбор, в состоянии сдать этот курс, в том числе медицинскую подготовку и выживание в экстремальных условиях», — пояснили корреспонденту ИА REGNUM.

Почему такое недопустимо для детей 12−13 лет? Тем более без предварительных глобальных тренировок с профессиональными инструкторами? Потому что подобные испытания связаны не только с физическим, но и морально-психологическим напряжением…

«Обучение спецназовцев начинается с теории «выживания», после чего проводятся практические занятия, которые ведут профессиональные инструкторы по поведению на воде, выживанию и так далее. После чего каждый военнослужащий сдает зачет, в ходе которого оценивается его готовность к самостоятельному выполнению тех или иных задач. Только после этого ему позволяется делать то, на что 12−13-летних школьников заставляли делать сразу и без каких-либо нормальных обучающих программ», — заявляют военные.

Каким образом руководство лагеря решилось на проведение таких спецкурсов, еще и в условии полного запрета данного вида услуг и отсутствия подготовленных профессиональных тренеров, — остается загадкой.

Напомним, при попытке пройти водный маршрут на карельском Сямозере погибли 14 детей. Причем тело 14 подростка еще не найдено.

Читайте подробнее: Курс выживания спецназовца для 12-летних: трагедия в Карелии была неизбежна

Заместитель руководителя департамента социальной защиты населения города Москвы Ольга Грачева заявила, что департамент готовит претензию о расторжении государственного контракта владелице детского оздоровительного лагеря «Парк-отель «Сямозеро» в Карелии Елене Решетовой. Об этом Грачева заявила сегодня, 20 июня, в интервью журналистам.

«Мы сейчас направляем официальную претензию госпоже Решетовой, и дальше входим в стадию арбитражного процесса, потому что мы считаем, что этот оздоровительный лагерь должен принести не только моральную ответственность, но и финансовую ответственность, в частности, возместить ущерб, который был нанесен родителям детей», — заявила Грачева.

Она уточнила, что в государственном контракте было предусмотрено обязательное страхование ответственности, жизни и здоровья детей. Грачева отметила, что процесс этот будет долгим, но ответственность Решетеву не минует.

Напомним, сегодня в мэрии Москвы прошли обыски по делу о гибели детей в «Парк-отеле «Сямозеро» в Карелии. Представители властей Москвы сообщили, что уже третий год сотрудничают с этим лагерем и никаких нареканий качество услуг в этом лагере ранее не вызывало. «Дети были в восторге от их мероприятий», — заявили в мэрии.

Вместе с тем ранее ревизоры обнаруживали в лагере некачественное питание. Многие дети жаловались родителям на плохое обращение и отсутствие постельного белья. При этом у «Парка-отеля «Сямозеро» не было соответствующей туристической лицензии Роспотребнадзора.

Читайте подробнее: Мэрия Москвы расторгает контракт с лагерем в Карелии, где погибли дети