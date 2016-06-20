Великий Новгород, 20 июня, 2016, 23:50 — ИА Регнум. Ещё один случай африканской чумы свиней (АЧС) выявлен в Холмском районе Новгородской области. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управления Россельхознадзора по Новгородской и Вологодской областям, генетический материл вируса АЧС выявлен 17 июня в патологическом материале, отобранном от трупа свиньи в личном подсобном хозяйстве жителя деревни Тогодь.

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«В очаге заболевания работают специалисты государственной ветеринарной службы Новгородской области. В настоящее время проводятся мероприятия по недопущению распространения инфекции в соответствии с инструкцией по предупреждению и ликвидации африканской чумы свиней», — сообщили в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале июня случай заражения вирусом АЧС был выявлен в личном подсобном хозяйстве жителя деревни Тухомичи Холмского района. Ранее в 2016 году чума свиней также регистрировалась в Холмском районе — в феврале вирус был обнаружен у диких кабанов.

В настоящее время в Холмском районе вновь проводятся карантинные мероприятия.