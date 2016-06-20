Сан-Хосе, 20 июня, 2016, 23:49 — ИА Регнум. В ближайшие недели страны Карибского бассейна ожидают прибытия 20 тысяч беженцев из Африки. Об этом со ссылкой на костариканскую газету La Nación передает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

ankakh.com Беженцы

Из латиноамериканских стран мигранты пытаются перебраться в Соединенные Штаты. По мнению директора миграционной службы Коста-Рики Гладиса Хименеза, массовое переселение людей может создать серьезные проблемы для региона.

«Страны не готовы к такому наплыву», — говорит Хименез. Ситуация может обостриться из-за того, что северный сосед Коста-Рики — Никарагуа препятствует транзиту мигрантов через свою территорию.

В настоящий момент около сотни африканцев застряли в Коста-Рике. Так что, карибские страны вскоре могут повторить судьбу Греции, где после закрытия балканского маршрута застряли почти 50 тысяч мигрантов из Ближнего Востока и Магриба.