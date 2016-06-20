Владимир, 20 июня, 2016, 23:39 — ИА Регнум. 20 июня работникам Владимиро-Суздальского музея-заповедника представили нового генерального директора. Им стал Игорь Конышев, назначенный на эту должность приказом Министерства культуры РФ. До самого последнего момента он руководил музеем-заповедником «Горки Ленинские». А до этого, как пишет портал «Зебра-ТВ», Конышев работал в госкорпорации «Росатом». В период с 2005 по 2011 годы он был советником руководителя Федерального агентства по атомной энергии корпорации «Росатом». С 2008 по 2011 годы был директором департамента, начальником управления по работе с регионами. В 2005—2011 годах исполнял обязанности ответственного секретаря общественного совета «Росатома», руководил социальными проектами. В период проектирования атомной электростанции под Муромом (Нижегородской АЭС) в 2009—2010 годах, который характеризовался высокой протестной активностью (АЭС планировалось строить на землях преимущественно карстовых), Игорь Конышев приезжал во Владимирскую область и выступал перед общественностью, убеждая население в безопасности этого проекта.

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Для коллектива всемирно известного музея-заповедника эта новость стала полной неожиданностью. Не ждала такого исхода, по ее собственному признанию, и Почетный президент ВСМЗ, его основательница и обладательница звания «Герой Труда» Алиса Аксёнова. Как сообщает «Зебра-ТВ», Аксенова предлагала Минкульту объявить конкурс на замещение должности руководителя музейного комплекса, но к ней, по ее словам, не прислушались. Правда, как свидетельствуют комментарии на форумах и в блогах, слова Аксеновой о том, что «кандидатов безуспешно пытались найти во Владимире», вызвали определенную волну возмущения среди владимирской общественности, уставшей за последние три года от «назначенцев-варягов».

Первоначально и сама Светлана Мельникова говорила, что узнала о своей отставке из сообщений в СМИ. Но, как пишет портал ПРО Владимир, положение дел в музейной сфере Владимирской области сложнее и ситуация со сменой руководства может оказаться очередным шагом команды губернатора Светланы Орловой по «зачистке» общественно-политического пространства 33-го региона от «наследия» экс-губернатора Николая Виноградова.

Пока еще нет ясности, что именно стало причиной кадрового решения Министерства культуры и связан ли уход Мельниковой с уголовными делами ее бывшего мужа, некогда крупного бизнесмена Алексея Мельникова.

На церемонии нового руководителя коллективу музея представлял замдиректора департамента Министерства культуры РФ Дмитрий Сергеев. Мероприятие, как пишет Зебра-ТВ, получилось очень эмоциональным — многие сотрудники не скрывали слез.

Присутствовавший на церемонии заместитель губернатора по социальной политике Михаил Колков напомнил, что в 2013 году, когда Светлана Орлова заступила на должность губернатора, Минкульт продлил со Светланой Мельниковой контракт на три года (в должности гендиректора ВСМЗ она работала с 17 июня 2010 года), тем самым обозначив это как некий «аванс» со стороны нового тогда еще руководства области.

Как сообщает Зебра-ТВ, сам Игорь Конышев сообщил, что главным для себя направлением деятельности считает развитие музея и повышение доходной части от музейных активов. Он сообщил, что его тактикой будет «максимально спокойный вход». По словам Конышева, для него это назначение также стало неожиданным, но он — «член команды и поэтому не обсуждает принятые решения».