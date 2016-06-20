Орел, 20 июня, 2016, 23:27 — ИА Регнум. Начальник отдела инвентаризации и захоронений муниципального казенного учреждения «Управление коммунальным хозяйством города Орла» обвиняется в сразу нескольких эпизодах получения взятки — по версии следствия, деньги руководитель отдела и его подельники получали за удостоверения на право «пользования захоронениями» на кладбищах Орла. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 июня сообщили в пресс-службе СКР.

Могила

Изначально в отношении сотрудника муниципального предприятия было возбуждено дело о получении взятки. Позже следователи возбудили новое уголовное дело по фактам совершения пяти эпизодов преступлений о получении взяток организованной группой.

По версии следствия, начальник отдела действовал не один, а в составе преступной группы, в которую вошли чиновники управления коммунального хозяйства Орла, МУП ритуально-обрядовых услуг города Орла. Взятки участники группы получали от граждан за получение удостоверений, разрешающих пользоваться захоронениями на кладбищах Орла (такие удостоверения, в частности, позволяют проводить подзахоронения). Только за апрель 2016 года, согласно материалам дела, доход от торговли документами составил 345 тысяч рублей.

Мужчине предъявлено обвинение, с 23 мая он находится под стражей.

20 июня под стражу взят другой фигурант дела — специалист МКУ «Управление коммунальным хозяйством Орла».