Тулуза, Франция, 20 июня, 2016, 23:19 — ИА Регнум. В матче заключительного тура группы В чемпионата Европы 2016 года сборная Уэльса выигрывает у сборной России со счетом 2:0. Игра проходит во французской Тулузе сегодня, 20 июня.

Евро-2016

Российская команда допустила грубейшие ошибки в защите. Уже на 11-й минует Аарон Рэмзи открыл счет, а на 20-й валлийский защитник Нил Тейлор удвоил преимущество Уэльса.

Если сборная России этот матч проиграет или завершит в ничью, то она выбывает из чемпионата. Победа может дать сборной России шанс на выход из группы.