Сан-Паулу, Бразилия, 20 июня, 2016, 23:18 — ИА Регнум. В 2015 году зарегистрированы 185 убийств активистов «зеленого» движения, что на 60% выше показателей 2014 года. Об этом со ссылкой на статистику Global Witness передает ABC News.

visacomtour.ru Национальный парк Сьерра-де-ла-Макарена, Колумбия

В недавно опубликованном докладе правозащитной организации Бразилия с 50 убитыми возглавила список 16 наиболее опасных стран для сторонников защиты окружающей среды. За ней следуют Филиппины (33) и Колумбия (26). В 2014 году были убиты 116 активистов.

2015 год стал «самым смертоносным годом с рекордным числом убийств защитников земли и экологии — людей, пытающихся защитить свою почву, леса и реки», — говорится в докладе. Global Witness ведет статистику нападений на экологов с 2002 года.