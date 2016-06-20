Москва, 20 июня, 2016, 23:01 — ИА Регнум. Все детские лагеря, имеющие контракты с мэрией Москвы, будут проверены в течение четырех дней, сообщила заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Ольга Грачева. По ее словам, в карельских лагерях сейчас находится 207 московских детей.

Цитата из к/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен.». реж Элем Климов. 1964. СССР Проверка

«Еще около 100 детей в Адыгее, 454 в Крыму, 238 в Краснодарском крае, 374 в лагерях Центрального федерального округа», — приводит слова Грачевой «Агентство Москва».

Она добавила, что считает необходимым убрать ограничение по проведению электронных аукционов для определения лагерей для отдыха детей. «Мы должны иметь возможность выезжать на места и проводить проверку, а также расторгать госконтракт при любом несоответствии заявленных условий, при любом подозрении на нарушения и несоответствие требованиям содержания детей. Раньше мы могли формировать четкие требования к организации, которая организует отдых для детей. Теперь, проводя торги через электронный аукцион, вторая сторона для нас остается закрытой», — пояснила замглавы департамента.

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Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что родителям погибших детей на озере в Карелии выплатят по 1 млн рублей, а пострадавшим от этой трагедии — по 300 тысяч. По его словам, в столичных медучреждениях находятся пятеро детей.

Напомним, ЧП произошло 18 июня 2016 года: участники детского лагеря «Парк-Отель «Сямозеро» на рафте и двух каноэ вышли в акваторию озера Сямозеро в Республике Карелия. Из-за сильного ветра лодки перевернулись. В результате инцидента погибли 13 детей, поиски еще одного ребенка продолжаются (власти отмечают, что шансы найти пропавшего живым практически равны нулю). По факту гибели детей на Сямозере возбуждено уголовное дело.