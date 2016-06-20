Тулуза, Франция, 20 июня, 2016, 22:54 — ИА Регнум. Французская полиция задержала в Тулузе председателя Всероссийского объединения болельщиков Александра Шпрыгина. Об этом сегодня, 20 июня, сообщает Associated Press со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Ранее Шпрыгин сообщил в своем Twitter, что несмотря на выдворение из Франции, он вернулся в Пятую Республику, чтобы попасть на матч Россия — Уэльс, которые проходит в эти минуты в Тулузе.

Напомним, французские власти приняли решение выдворить из страны 20 российских болельщиков, которые, по мнению правоохранителей, принимали участие в массовых беспорядках в Марселе до и во время матча Россия — Англия.

Шпрыгин был один из 20 выдворенных.

Сейчас в Тулузе проходит матч Россия — Уэльс. Валлийцы уже в первом тайме забили два мяча в ворота сборной России. Шансы на выход из группы для наших исчезающе малы.