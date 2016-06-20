Москва, 20 июня, 2016, 22:53 — ИА Регнум. Встреча членов программной комиссии «Единой России» и экспертов, целью которой было обсуждение раздела программного документа партии «Единая Россия», посвященного здравоохранению, прошла в Москве 20 июня, в понедельник.

Глеб Богданов. Хирурги Сибири. 1971

Ранее, 15 июня председатель «Единой России», премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел заседание комиссии по подготовке программного документа партии. На заседании обсуждалась программа «Единой России», с которой партия пойдет на выборы в Госдуму в сентябре 2016 года. Программный документ готовится, в том числе, с учетом предложений программных форумов партии, которые «Единая Россия» проводит в регионах РФ. А также в нее вошли предложения, которые звучали в ходе кампании предварительного голосования: обсуждались на дебатах и встречах участников по всей стране.

Основными темами для обсуждения членов Программной комиссии партии и экспертов 20 июня стали: снижение показателей смертности и заболеваемости, обеспечение населения страны качественной и доступной медицинской помощью; обеспечение контроля «Единой России» за ростом цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, обеспечив, в том числе, ограничение роста цен уровнем инфляции; обеспечение бесперебойного снабжения лекарственными препаратами стационаров и других медицинских учреждений; развитие фармацевтической промышленности; разработки и реализации партийного проекта «Здоровье детям», основным направлением которого является дальнейшее развитие системы детских медицинских организаций; содействие развитию университетских клиник, благодаря которым уже сегодня высококвалифицированные преподаватели медицинских вузов получили доступ к врачебной деятельности.

По мнению члена Высшего совета партии «Единая Россия», ректора Первого медуниверситета Петра Глыбочко, представители медицинского сообщества внесли конструктивные предложения в Программу партии. Эти предложения будут рассмотрены в ближайшие дни и вынесены на итоговое обсуждение в ходе Съезда партии 26−27 июня.

«Сегодня для всех была возможность высказаться, предложения внесли и депутаты, и от Совета Федерации, и представители медицинского сообщества, все предложения найдут отражение в Программе «Единой России», — сказал Петр Глыбочко.

Как пример наиболее важных, он отметил предложение о поддержке вузовской науки. Петр Глыбочко также сообщил, что будут рассмотрены новые варианты подготовки профессиональных кадров. Еще одним приоритетным направлением работы он назвал фармацевтическую промышленность. «На это мы хотели бы обратить внимание в Программе партии», — отметил эксперт.

В свою очередь завкафедрой детской хирургии педиатрического факультета ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Дмитрий Морозов внес свои предложения в раздел «Здравоохранение» Предвыборной программы партии.

«В ходе встреч с населением во время предварительного голосования Партии было отмечено, что педиатрия — лакмусовая бумажка здравоохранения, — отметил Дмитрий Морозов, открывая свое выступление, — Задачи, которые стоят перед ней, перекликаются с другими направлениями медпомощи».

Дмитрий Морозов предложил сделать акцент на предложениях, которые были сформирован медиками совместно с экономистами и другими экспертами. В первую очередь — это разработка и реализация проекта «Здоровье — детям»; он предполагает создание и развитие детских специализированных амбулаторий и стационаров.

В качестве новых вызовов времени Дмитрий Морозов назвал необходимость высококвалифицированной помощи недоношенным новорожденным. Вопрос, который поднимался на практически всех встречах с населением — школьная медицина, системообразующим элементом которой должен стать специально обученный врач.

Еще один важнейший аспект, по мнению Дмитрия Морозова — профилактика детского населения, в том числе — скрининговые программы, вакцинация, здоровый образ жизни. А также — образовательные программы для педагогических кадров и обеспечение среды для детей-инвалидов.

Член комитета Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских наук Николай Говорин по итогам встречи членов программной комиссии «Единой России» и представителей экспертного сообщества отметил, что России необходима принципиально новая система профилактики, в том числе, социально значимых заболеваний.

«Может быть, это звучит привычно — за здоровый образ жизни! Но сегодня нам нужна межведомственная программа первичной профилактики заболеваний, особенно — социально значимых заболеваний», — отметил Николай Говорин.

Кроме того, он напомнил, что, в частности, на Форуме «ЕР», посвященном здравоохранению, прошедшем в Крыму в мае, были подняты вопросы заболеваемости ВИЧ (СПИД). В ходе обсуждения было отмечено, что эта проблема, в первую очередь, связана с деструктивными формами поведения, также как и наркомания и алкоголизм, сказал Николай Говорин.

«Мы говорили на наших площадках, в частности, о том, что смертность трудоспособного населения во многом обусловлена злоупотреблением алкоголя. Именно поэтому программа профилактики является определяющей», — подчеркнул он.

Николай Говорин добавил, что реализация этих программ должна идти наряду с другими направлениями, которые были обозначены в ходе обсуждения, инициированного «Единой Россией». В том числе — оказание высокотехнологичной помощи, «это то, в чем наша страна во многом преуспела», отметил парламентарий.

«Мы имеем реальные шансы улучшить индикаторы здоровья, которым является, в частности, продолжительность жизни, — заявил Николай Говорин, — Необходимы программы, направленные на снижение угрозы, программы, направленные на формирование здорового образа жизни в семье, эти программы должны быть ориентированы на разный возрастной уровень, на подготовку педагогов — не просто, чтобы воспитатель говорил, что курить вредно, выпивать — вредно».

В качестве примера он сообщил, что снижение уровня потребления табака привело к тому, что смертность от курения снизилась на 25%. Однако 300 тыс. граждан в стране гибнет от заболеваний, причинно-следственно связанных с табакокурением.

В плане борьбы с алкоголизацией он отметил, что «не только смертность серьезно обусловлена отравлением алкоголем, алкогольным гепатитом, циррозом, но и мы видим, как репродуктивное здоровье населения, в основном, молодого, страдает от избыточного потребления пива, алкоголя». «И в этом плане программы должны быть, с одной стороны — базисными, с другой — иметь целевую аудиторию».

Кроме того, по мнению депутата, необходимы также серьезные меры, направленные, в частности, на ограничение и, может быть, даже недобровольное освидетельствование лиц, ведущих нездоровый образ жизни. «Человек своим асоциальным образом жизни причиняет вред себе и другим. Мы знаем, что сегодня примерно 50−60% суицидов в стране имеют алкогольную природу. Равно как и убийства», — добавил он.

В заключение Николай Говорин заявил, что партийцы приступают к разработке программ профилактики. «Я убежден, что эти меры приведут к успеху», — подытожил депутат.

Напомним, съезд партии «Единая Россия» пройдет в Москве 26−27 июня. На съезде будет утверждена программа, с которой партия пойдет на выборы 18 сентября, а так же списки кандидатов в депутаты Государственной думы VII созыва.