Ставрополь, 20 июня, 2016, 22:48 — ИА Регнум.



В Ставропольском крае запрещен ввоз свиней из регионов, в которых зафиксированы вспышки африканской чумы свиней, заявил на совещании в правительстве региона первый вице-премьер края Николай Великдань. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора региона.

На границе Ставропольского края работают ветеринарные посты. В регионе принято решение о запрете ввоза свиней и свиноводческой продукции из территорий, где на прошлой неделе зафиксированы вспышки африканской чумы.

В целом эпизоотическая обстановка на Ставрополье на сегодняшний день удовлетворительная.

Управление Россельхознадзора по Ставропольскому краю сообщило, что 10 июня 2016 года выделен генетический материал возбудителя африканской чумы свиней в ЗАО «Шацкий свинокомплекс» сего Большое Агишево Шацкого района Рязанской области.

А 13 июня этот же вирус выделен в трех пробах материала от павших свиней пяти месяцев ООО «Ягоднополянское» села Ягодная Поляна Саратовской области.

«В настоящее время проводятся мероприятия по ликвидации эпизоотического очага и недопущению распространения африканской чумы свиней», — отметили ИА REGNUM в региональном управлении Россельхознадзора.