Рим, 20 июня, 2016, 22:47 — ИА Регнум. Экспорт итальянских товаров в Великобританию может снизиться на 7 процентов в 2017 году, если на референдуме 23 июня британцы проголосуют за выход из Евросоюза. Об этом, ссылаясь на итальянское экспортное агентство SACE, передает Reuters.

cittaceleste.it «Сделано в Италии»

Хотя переговоры об условиях выхода Британии из ЕС займут 2 года, итальянские фирмы начнут ощущать последствия Brexit уже в следующем году. По расчетам SACE, экспорт Италии снизится на 3−7 процентов, что эквивалентно 600 млн—1,7 млрд евро.

Великобритания — четвертый экспортный рынок для Италии. В течение последних двух лет итальянский экспорт в Великобританию вырос до 22,5 млрд евро в 2015 году. Однако, несмотря на референдум до конца 2016 г. эта тенденция сохраниться, отмечает SACE.