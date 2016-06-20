В случае Brexit итальянский экспорт в Британию упадет на 7%
Рим, 20 июня, 2016, 22:47 — ИА Регнум. Экспорт итальянских товаров в Великобританию может снизиться на 7 процентов в 2017 году, если на референдуме 23 июня британцы проголосуют за выход из Евросоюза. Об этом, ссылаясь на итальянское экспортное агентство SACE, передает Reuters.
Хотя переговоры об условиях выхода Британии из ЕС займут 2 года, итальянские фирмы начнут ощущать последствия Brexit уже в следующем году. По расчетам SACE, экспорт Италии снизится на 3−7 процентов, что эквивалентно 600 млн—1,7 млрд евро.
Великобритания — четвертый экспортный рынок для Италии. В течение последних двух лет итальянский экспорт в Великобританию вырос до 22,5 млрд евро в 2015 году. Однако, несмотря на референдум до конца 2016 г. эта тенденция сохраниться, отмечает SACE.