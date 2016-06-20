Ставрополь, 20 июня, 2016, 22:37 — ИА Регнум.



Саранча

Мароккская саранча оккупировала не только поля Ставропольского края, но и ряд городов, в том числе Ставрополь. Ситуация находится на особом контроле Минсельхоза края, заявил на совещании в правительстве региона первый вице-премьер края Николай Великдань. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора региона.

По информации Великданя, для борьбы с этим вредителем обследовано порядка 800 тысяч гектаров посевов, на значительной части которых внесены ядохимикаты. Общая сумма затрат на обработку составила около 30 миллионов рублей.

Для сельхозпроизводителей края будут компенсироваться затраты на приобретение средств защиты от саранчи, заявил вице-премьер.

Об аномальном нашествии саранчи в Ставрополе говорили и в региональном парламенте. Жителей краевого центра волнует это явление. Саранча достигает верхних этажей многоэтажек, залетает в помещения.

Депутаты решили обратиться за разъяснениями и рекомендациями для населения в краевое министерство сельского хозяйства, Минприроды и Россельхознадзор, — сообщили ИА REGNUM в Думе Ставрополья.

В Минсельхозе региона ИА REGNUM сообщили, что для выявления личинок саранчовых и кузнечиковых обследовано 558,2 тыс. га, а защитные мероприятия по саранчовым вредителям проведены только на площади 90,9 тыс. га, в том числе 28,1 тыс. га авиаметодом и 60,8 наземно.

Задействовано 56 единиц наземной техники и 7 самолетов. За счет краевого бюджета выдано 1,9 тонны препарата Танрек на площадь 26 тыс. га.

Завершены обследования приграничных территорий республик Калмыкия, Дагестан и Чеченской республики. По границе с Дагестаном в результате обследований установлено, что обработке подлежит общая площадь 6 тыс. га, в том числе на территории Ставропольского края 3 тыс. га. По границе с Калмыкией обработке подлежит 19,2 тыс. га. По границе с Чеченской республикой обнаружено заселение единичными личинками нестадных кобылок и азиатской перелетной саранчи на площади 0,2 тыс. га.

Сегодня в шести территориях края уже начата уборка урожая. Убрано около 2 тысяч гектаров озимого ячменя, что составляет 0,01% от общей площади сельхозугодий. Средняя урожайность пока составляет около 45 центнеров с гектара. Проведение уборочной кампании в этом году осложняют вредители и неблагоприятные погодные условия.