Москва, 20 июня, 2016, 22:37 — ИА Регнум. Реальные доходы российских граждан продолжают снижаться. По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат) в мае 2016 года, реальные располагаемые доходы граждан России упали на 5,7%. Соответствующие данные распространила пресс-служба Росстата.

Борис Заболоцкий. Семья. 2012

При этом в номинальном выражении (без учета инфляции) доходы граждан выросли на 1,1%.

Средняя номинальная зарплата в мае выросла 6,2%, но реальная упала на 1%. В целом падение реальных доходов несколько замедлилось по сравнению с апрелем этого года, когда они упали на 7%.

Экономисты считают, что доходы населения могут вернуться на уровень 2015 года только в 2019, а может и позже.