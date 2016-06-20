Тамбов, 20 июня, 2016, 22:36 — ИА Регнум. Депутат Роман Худяков исключен из фракции ЛДПР в Государственной Думе. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, сообщил в Twitter заместитель председателя ЛДПР Игорь Лебедев. «Решением фракции от 20 июня 2016 депутаты Носов, Чиркова и Худяков исключены из состава фракции ЛДПР в ГД за предательство» — гласит сообщениеЛебедева.

Флаги ЛДПР

Как напоминает ИА REGNUM, о разрыве депутата с партией стало известно 11 апреля. Тогда сообщалось, что ради участия в праймериз «Единой России» депутат вышел из ЛДПР. Его уход был добровольным, основанным на том, что ЛДПР не собирается выдвигать Худякова кандидатом по Тамбовской области. Однако для самого депутата это оказалось принципиально важно. 13 апреля на официальном сайте ЛДПР появилось сообщение об исключении Худякова с формулировкой «за совершение действий, порочащих репутацию члена ЛДПР и наносящих моральный ущерб партии». Заголовок сообщения гласил: «ЛДПР избавляется от предателей, дураков и проходимцев».

Впрочем, не сложилось у Худякова и с «Единой Россией». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе тамбовского отделения партии власти, оргкомитет партии на федеральном уровне не одобрил кандидатуру Романа Худякова из-за критики партии.

Как заявил Владимир Жириновский, у трех отлученных от партии депутатов требовали добровольно покинуть фракцию, что автоматически повлекло бы за собой и лишение депутатских мандатов. Однако Носов, Чиркова и Худяков отказались это сделать и их пришлось исключить — а при этом, в силу существующих законов, депутатские мандаты сохраняются. Таким образом, до конца созыва они останутся в Госдуме в качестве независимых депутатов.

Напомним, Худяков стал депутатом Госдумы в мае 2012 года, когда фракция ЛДПР приняла решение передать ему мандат депутата Алексея Островского, ставшего губернатором Смоленской области. Худяков являлся уполномоченным Высшего Совета ЛДПР по работе в Калужской и Тамбовской областях, Республике Крым и Севастополе. В сентябре 2015 года он принимал участие в выборах губернатора Тамбовской области и занял третье место с результатом 4,16%.