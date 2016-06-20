Москва, 20 июня, 2016, 22:21 — ИА Регнум. Заместитель руководителя департамента социальной защиты населения города Москвы Ольга Грачева заявила, что департамент готовит претензию о расторжении государственного контракта владелице детского оздоровительного лагеря «Парк-отель «Сямозеро» в Карелии Елене Решетовой. Об этом Грачева заявила сегодня, 20 июня, в интервью журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Цветы и мягкие игрушки у департамента труда и социальной защиты населения в память о детях, погибших в Карелии

«Мы сейчас направляем официальную претензию госпоже Решетовой, и дальше входим в стадию арбитражного процесса, потому что мы считаем, что этот оздоровительный лагерь должен принести не только моральную ответственность, но и финансовую ответственность, в частности, возместить ущерб, который был нанесен родителям детей», — заявила Грачева.

Она уточнила, что в государственном контракте было предусмотрено обязательное страхование ответственности, жизни и здоровья детей. Грачева отметила, что процесс этот будет долгим, но ответственность Решетеву не минует.

Напомним, сегодня в мэрии Москвы прошли обыски по делу о гибели детей в «Парк-отеле «Сямозеро» в Карелии. Представители властей Москвы сообщили, что уже третий год сотрудничают с этим лагерем и никаких нареканий качество услуг в этом лагере ранее не вызывало. «Дети были в восторге от их мероприятий», — заявили в мэрии.

Вместе с тем ранее ревизоры обнаруживали в лагере некачественное питание. Многие дети жаловались родителям на плохое обращение и отсутствие постельного белья. При этом у «Парка-отеля «Сямозеро» не было соответствующей туристической лицензии Роспотребнадзора.