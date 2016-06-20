Ставрополь, 20 июня, 2016, 22:21 — ИА Регнум.



Цитата из х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». реж. Элем Климов. 1964. СССР Евгений Евстигнеев в роли начальника пионерского лагеря

В Ставропольском крае после трагедии с гибелью детей в Карелии пройдет внеочередная проверка летних детских лагерей. Такое поручение дал глава региона 20 июня на совещании в региональном правительстве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

Особое внимание будет уделено соблюдению стандартов организации отдыха и оздоровления детей, мер безопасности. В проверочных мероприятиях примут участие сотрудники краевого управления МЧС.

На совещании в региональном парламенте спикер Юрий Белый призвал обратить пристальное внимание на контроль работы структур, занимающихся организацией летнего отдыха юных ставропольчан, сообщили в Думе региона.

Тем временем, региональное управление МЧС начало проведение профилактической операции «Детский отдых 2016», сообщили в ведомстве. Согласован и утвержден реестр организаций отдыха и оздоровления детей Ставропольского края.

На учет взяты все 676 летних оздоровительных учреждений. Из них 639 с дневным пребыванием, 20 — загородных лагеря, 13 санаториев, профилакториев, три палаточных лагеря и один трудовой лагерь с дневным пребыванием.

На сегодня МЧС отмечает, что уровень противопожарной защиты детских лагерей значительно вырос. За последние пять лет пожаров и гибели детей в лагерях не допущено.

В апреле — мае было проведено обследование всех лагерей. Было выявлено 333 нарушения из которых устранено 295 (89%). К административной ответственности было привлечено 35 юридических лиц и 41 должностное лицо.

Были испытаны системы противопожарной защиты (автоматической установки пожарной сигнализации, установки оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре, систем противодымной защиты), а также проверено наличие и исправность огнетушителей.

Со всеми сотрудниками лагерей проведены инструктажи, отработаны планы эвакуации.

Напомним, при попытке пройти водный маршрут на карельском Сямозере погибли 14 детей. Тело одного из подростков еще не найдено.