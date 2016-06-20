Багдад, 20 июня, 2016, 22:21 — ИА Регнум. Иран предупредил правительство Бахрейна о возможной дестабилизации региона после лишения гражданства шиитского проповедника, передает Reuters.

media.mehrnews.com Шейх Иса Кассим — политик, религиозный лидер

«Аль-Халифа (правящая династия в Бахрейне), безусловно, знают, что их агрессия против шейха Исы Кассима — это красная линия, пересечение которой воспламенит Бахрейн и весь регион, и это не оставило бы никакого выбора для людей, кроме как прибегнуть к вооруженному сопротивлению», — заявил Касем Сулеймани, глава спецподразделения Корпуса Стражей Исламской Революции «эль-Кудс».

«Аль-Халифа, безусловно, заплатит за это, и их кровожадный режим будет свергнут», — добавил Сулеймани.

Напомним, в 2011 Бахрейн при поддержке саудовского спецназа подавил восстание шиитов, требовавших реформ и равного участия в управлении страной. В суннитской монархии базируется пятый флот ВМС США.