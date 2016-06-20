Ставрополь, 20 июня, 2016, 22:00 — ИА Регнум.



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Пострадавшим от подтоплений жителям Ставропольского края будут компенсированы траты на ликвидацию последствий ЧС, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора Ставрополья.

Такое распоряжение дал 20 июня глава региона на совещании в правительстве. Компенсировать затраты будут за счет регионального бюджета.

По информации Главного управления МЧС по краю, в зону подтопления в Минераловодском городском округе и Георгиевском районе попали 543 частных подворья и 187 жилых домов.

В настоящее время гидрологическая обстановка в крае нормализовалась, оказывается помощь пострадавшим от стихии. По состоянию на 20 июня 2016 года вода из домов откачана, последствия подтопления устранены, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС.

Ранее МЧС сообщало, что 17 июня ливневые дожди привели к подтоплениям станиц Незлобная, Александрийская, Лысогорская Георгиевского района, города Минеральные Воды, а также хутора Красный Пахарь, поселков Бородыновка, Первомайский Змейка и Ленинский Минераловодского городского округа.

18 июня в Георгиевском районе вода откачана из 125 подворий. В Минераловодском городском округе — из 18 подворий. Ставропольским поисково-спасательным отрядом проводится очистка русел рек. Оказывается адресная помощь населению и информирование о проведении аварийно-восстановительных работ.

В субботу уровень затопления в низине станицы Лысогорская Георгиевского района достигал окон домов. Людей пришлось вызволять из водяного плена. В противопожарной и аварийно-спасательной службе Ставропольского края сообщили ИА также о пострадавших в Предгорном районе Ставрополья.

Глава региона также выступил с инициативой о поощрении сотрудников Госавтоинспекции Минеральных Вод, оказавших помощь трехлетнему мальчику, потерявшемуся во время сильного ливня.

Как сообщили ИА REGNUM в отделении пропаганды безопасности дорожного движения регионального управления ГИБДД, в городе Минеральные Воды на улице Московской на дороге среди дождя потерялся ребенок. Дорожное движение на участке было достаточно интенсивным, водители сигналили и объезжали ребенка.

Автоинспекторы посадили малыша в свой автомобиль, а через несколько минут была найдена мать мальчика: выяснилось, что ребенок самостоятельно ушел из дома, оставшись на какое-то время без присмотра родителей.