Мехико, 20 июня, 2016, 21:57 — ИА Регнум. Восемь человек погибло и еще 108 получили ранения в воскресенье в штате Оахака на юге Мексики в результате столкновений с полицией учителей, выступающих против реформы образования, сообщает радио MVS. Митингующие выступили против обязательного тестирования учителей, вводимого в рамках образовательной реформы. Кроме того, участники протеста требовали освобождения ранее арестованных профсоюзных лидеров, комментирует ABC News.

Карандаши

По словам полицейских, они открыли стрельбу после того, как активисты начали кидать в сотрудников правоохранительных органов зажигательные бомбы. В большинстве своем пострадали протестующие, число пострадавших полицейских не уточняется, сообщает Euronews.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, реформа образования в Мексике вызвала резкое недовольство у значительной части работников этой сферы. Трагические события осенью 2014 года произошли в штате Герреро, когда местные власти отдали на расправу учащихся педагогического колледжа местным бандитам только за то, что молодые люди приняли участие в мирной демонстрации против реформы образования. В конце февраля 2015 года массовая акция протеста учителей в Акапулько закончилась столкновением с полицией. В конце июля 2015 года 14 тысяч мексиканских преподавателей в ночь вышли на акции протеста против ликвидации государственного института народного образования штата Оахако. Протестующие уверены, что власти хотят сделать из образования товар и лишить доступа к нему широкие слои населения.

Отметим, что мексиканский штат Оахака расположен в южной части страны. Штат имеет самый высокий в стране процент индейского населения, что составляет почти 53% всех индейцев Мексики. Треть населения говорит на различных индейских языках и диалектах (5% вообще не владеет испанским). Основу экономики штата, а особенно его внутренних районов, составляет сельское хозяйство. При этом из-за горной местности пригодные для ведения сельского хозяйства земли составляют лишь 9% площади Оахаки.