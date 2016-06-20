Пермь, 20 июня, 2016, 21:56 — ИА Регнум. В лечебные заведения Перми с 14 по 20 июня с признаками острой кишечной инфекции обратилось 28 человек. 23 пациента госпитализированы в инфекционные стационары. По предварительным данным, у заболевших выделена ДНК Salmonella. Все пострадавшие связывают свое заболевание с употреблением блюд, приготовленных в павильоне по ул. Мильчакова, 10. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе краевого Управления Роспотребнадзора.

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В ходе проведения санитарно — эпидемиологического расследования в павильоне выявлены многочисленные нарушения санитарных норм и правил. «Деятельность павильона приостановлена», — сообщили в ведомстве.

Случай массового заболевания имеет признаки преступления, предусмотренного частью 1 статьи 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей». За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде одного года исправительных работ либо ограничение свободы на тот же срок.

Подчеркнем, что это уже не первый случай за последний месяц массового пищевого отравления на предприятиях общественного питания Перми. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале июня 22 человека отравились суши и получили острую кишечную инфекцию.